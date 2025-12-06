В Госдуме предложили сформулировать критерии для переезда мигрантов в Россию

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что необходимо четко сформулировать критерии для переезда мигрантов в Россию — если этого не сделать, произойдет «массовый завоз». Таким образом он прокомментировал президентский указ о создании комфортных условий для переезда иностранных граждан, обладающих достижениями в ключевых сферах для страны.

«Актуальность указа не вызывает сомнений. Нам очень нужны талантливые люди с уникальными опытом и компетенциями. Сегодня же само словосочетание «ценный специалист» стало мемом, поводом для насмешек, ведь подавляющее большинство мигрантов пригодно для самых примитивных работ. Но меня тревожит умение наших чиновников извратить любую здравую идею», — сказал парламентарий.

По мнению Миронова, отсутствие конкретного регламента для переселения граждан из других стран создает угрозу для России.

«Ведь и программа переселения соотечественников задумывалась из лучших побуждений. Однако хитрая формулировка понятия «соотечественник» превратила ее в канал массового завоза. Необходимо в подзаконных документах предельно четко определить, кто именно и на каких условиях нам нужен. Иначе, получится, как всегда», — считает Миронов.

До этого президент РФ Владимир Путин подписал указ, который направлен на создание комфортных условий для переезда и адаптации иностранцев, обладающих выдающимися достижениями в ключевых сферах развития страны. Для России, согласно указу, приоритетными отраслями считаются наука, культура, спорт и предпринимательство. Мигранты, в свою очередь, обязаны разделять традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Ранее в Москве рассказали о ходе эксперимента по контролю за миграционными потоками.