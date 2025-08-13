Заморозка фронта и обмен территориями: что Трамп предложит Путину на Аляске

Трамп: Россия столкнется с последствиями, если не согласится на прекращение огня

Дональд Трамп назвал очень хорошими консультации с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами перед саммитом с Владимиром Путиным. В Европе их тоже оценили положительно — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сторонам удалось усилить «свое общее понимание» ситуации на Украине. По данным Axios, на встрече Трамп заявил, что его цель — добиться прекращения огня и лучше понять возможность мирного урегулирования. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп назвал очень хорошими консультации по Украине, которые прошли в рамках видеоконференции с участием лидеров стран Европы и Владимира Зеленского.

«У нас был очень хороший разговор. <...> Президент Зеленский принимал участие в разговоре. Я бы оценил его на десять [баллов], знаете, очень дружелюбный», — рассказал глава Белого дома.

Трамп по итогам встречи также пригрозил России последствиями, если на саммите 15 августа не удастся достичь каких-либо договоренностей по мирному урегулированию.

«Будут очень серьезные последствия. Да», — заявил президент США, отвечая на вопрос, что произойдет в случае отказа России от прекращения огня на Украине.

В то же время американский лидер уточнил, что рассчитывает как можно скорее провести трехсторонний саммит с участием России и Украины, если его встреча с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске пройдет хорошо.

«Если первая встреча пройдет успешно, мы проведем быструю вторую. Я бы хотел сделать это практически незамедлительно, и мы проведем быструю вторую встречу между президентом Путиным и президентом Зеленским, если они захотят, чтобы я там присутствовал»,

— заявил республиканец, добавив, что если он «не получит желаемых ответов», второй встречи не будет.

По данным источников CBS, американская администрация уже ищет место для проведения трехсторонней встречи лидеров. Телеканал утверждает, что переговоры могут состояться на следующей неделе.

Что обсуждали на онлайн-встрече?

Разговор президентов США и Украины, а также лидеров стран Европы длился больше часа. По данным портала Axios, Трамп на встрече заявил, что его целью на предстоящем саммите является достижение прекращения огня и лучшее понимание возможности заключения полноценного мирного соглашения .

«Главная цель президента США на встрече с президентом России на Аляске — попросить о прекращении огня», — подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон.

Кроме этого, как сообщил Axios, американский президент предложил заморозить линию фронта и провести обмен территориями . Источник издания подчеркнул, что глава Белого дома отметил, что «он не из этого региона и не может принимать каких-либо окончательных решений по территории», однако уточнил, что считает необходимым провести территориальные обмены для урегулирования кризиса. При этом Трамп добавил, что этот вопрос Украина и РФ должны будут обсуждать между собой .

«Позиция России неизменна»: МИД исключил возможность обмена территориями с Киевом В МИД РФ заявили, что обмен землями с Киевом и даже его обсуждение на саммите России и США... 13 августа 19:00

Собеседник издания также рассказал, что президент США назвал встречу на Аляске «пробной», попытавшись преуменьшить ее значение. Однако Макрон занял «очень жесткую» позицию и сказал, что «встреча с Путиным — это очень важное событие».

По словам источника, генсек НАТО Марк Рютте и канцлер Германии Фридрих Мерц активно участвовали в разговоре. Последний позже дал совместную пресс-конференцию вместе с украинским президентом. На ней канцлер ФРГ рассказал, что европейцы заявили Трампу, что они заинтересованы в успехе его переговоров с Путиным, но призвали президента США учитывать интересы Украины и Европы. Также Мерц раскрыл, что они не обсуждали с главой Белого дома конкретные гарантии безопасности для Украины.

«Украина готова к переговорам по территориальным вопросам, но так называемая «линия соприкосновения» должна быть отправной точкой»,

— сказал Мерц, добавив, что юридическое признание находящихся под российским контролем территорий «не подлежит обсуждению».

Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказал, что Украина и ЕС согласовали пять принципов, при которых возможно перемирие. Именно их, вероятно, ранее опубликовала газета Politico. Эти условия включают долгосрочное прекращение огня до обмена территориями, выплату репараций со стороны России в размере от 500 млрд до 1 трлн гривен, гарантии безопасности, возвращение на Украину детей и военнопленных, сохранение антироссийских санкций.

Также, по словам украинского лидера, он призвал организовать трехстороннюю встречу с участием президентов РФ и США.

«Трамп сказал мне, что после встречи с Путиным на Аляске он позвонит по телефону и мы определим дальнейшие шаги», — уточнил Зеленский.

Как оценили переговоры в Европе?

Глава Еврокомиссии Урсула фон дел Ляйен по итогам переговоров заявила, что их участникам удалось усилить «свое общее понимание» ситуации на Украине.

«Сегодня мы с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским провели очень хороший разговор. Мы обменялись мнениями о предстоящем двустороннем саммите [России и США] на Аляске. Мы договорились поддерживать координацию», — добавила она.

Мерц при этом отметил, что надежда на мир на Украине есть, однако Европа хочет, чтобы «переговоры проходили в правильном порядке» и на них обязательно присутствовала Украина.

Встреча Путина и Трампа: когда и где она состоится, что обсудят лидеры России и США Продолжается подготовка к саммиту Россия — США, запланированному на 15 августа... 12 августа 15:47

В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал о подготовке нового пакета антироссийских санкций и готовности совместно с Европой «увеличить давление» на Россию.

«Мы работаем вместе над достижением прекращения огня и прочного и справедливого мира. Мы поддерживаем Украину. Ближайшие несколько дней и недель могут быть решающими», — сказал президент Финляндии Александр Стубб.