В Киевской области повреждена энергетическая инфраструктура

В Киевской области повреждена энергоинфраструктура после взрывов
Anna Voitenko/Reuters

Объект энергетической инфраструктуры получил повреждения в Киевской области Украины после ночных взрывов в регионе. Об этом сообщил вице-премьер — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram.

«В Киевской области <...> есть повреждения энергетической инфраструктуры, оперативные службы работают на месте и ликвидируют последствия», — рассказал он.

О повреждениях энергетической инфраструктуры сообщили также в украинском Минэнерго. В ведомстве предупредили, что объем плановых отключений электроэнергии увеличится.

До этого о возможном повреждении энергообъекта в Киевской области писали украинские СМИ. Так, издание «Страна.ua» сообщало, что ночью массовые взрывы произошли в городе Белая Церковь, и опубликовало фото с сильным задымлением в городе.

В ночь на 6 ноября в пригороде Киева раздались мощные взрывы после прилета ракет и «Гераней». Вооруженные силы РФ нанесли удар по промышленным и военным объектам Украины в пригороде Киева.

Ранее глава МИД Австрии назвала два ключевых условия для мира на Украине.

