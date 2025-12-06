На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Урале арестовали подростка, угрожавшего причинить себе вред ножом

Под Екатеринбургом подросток напал на полицейского и был арестован
Telegram-канал «ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК»

В Каменске-Уральском подросток напал на полицейского и угрожал причинить себе вред ножом, сообщает Telegram-канал «Патрульный участок».

Несовершеннолетнего с признаками алкогольного опьянения остановили на улице 16 ноября и передали бабушке, занимающейся его воспитанием. В ходе профилактической беседы юноша схватился за нож и пригрозил нанести себе телесные повреждения, а когда один из полицейских попытался это предотвратить, подросток начал бороться и стал душить правоохранителя. Тот применил физическую силу и выбил нож из его рук.

В итоге юношу задержали, а Красногорский районный суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. На него составили административный протокол за уклонение от прохождения лечения, а его бабушку привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

«С 2022 года подросток состоит на учете в ПДН. В 2025 году он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, умышленное причинение легкого вреда здоровью и оскорбление представителя власти», — рассказали в полиции.

Ранее подросток из Уфы дважды сбегал от матери в другой регион ради встречи с друзьями.

