На Урале арестовали подростка, угрожавшего причинить себе вред ножом

Под Екатеринбургом подросток напал на полицейского и был арестован

В Каменске-Уральском подросток напал на полицейского и угрожал причинить себе вред ножом, сообщает Telegram-канал «Патрульный участок».

Несовершеннолетнего с признаками алкогольного опьянения остановили на улице 16 ноября и передали бабушке, занимающейся его воспитанием. В ходе профилактической беседы юноша схватился за нож и пригрозил нанести себе телесные повреждения, а когда один из полицейских попытался это предотвратить, подросток начал бороться и стал душить правоохранителя. Тот применил физическую силу и выбил нож из его рук.

В итоге юношу задержали, а Красногорский районный суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. На него составили административный протокол за уклонение от прохождения лечения, а его бабушку привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

«С 2022 года подросток состоит на учете в ПДН. В 2025 году он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, умышленное причинение легкого вреда здоровью и оскорбление представителя власти», — рассказали в полиции.

