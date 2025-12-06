Евросоюз изменит подход к построению энергосети

FT: Евросоюз применит новый подход к построению энергосети на фоне потерь

Европейский союз (ЕС) применит новый подход к построению энергосети блока на фоне миллиардных потерь. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

В Евросоюзе намерены разработать централизованный план для определения того, где необходимы инвестиции.

В интервью газете еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен рассказал, что «самой большой угрозой» для достижения целей блока в области энергетической безопасности является медленное строительство энергосистемы.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ от российских энергоносителей обеспечить энергонезависимость для Европы, это станет «зарей новой эры» для блока.

3 декабря стало известно, что Совет и Парламент Европейского союза приняли предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Постановлением вводится поэтапный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из РФ с полным запретом, который должен вступить в силу с конца 2026 года и осени 2027 года соответственно.

Ранее Норвегия на фоне санкций против России заработала €55 млрд за счет поставок газа в ЕС.