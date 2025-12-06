На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главком ВСУ допустил продолжение конфликта без помощи США

Сырский: Европе необходимо быть готовой взять помощь Украине на себя
Roman Chop/AP

Украина допускает возможность продолжения военных действий без помощи США. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью телеканалу Sky News.

Генерал подчеркнул, что все же надеется на дальнейшее продолжение полной помощи со стороны Соединенных Штатов. По его словам, в случае сокращения помощи со стороны Вашингтона европейские союзники Украины придется быть готовыми взять эту роль на себя.

Военный также выразил надежду на то, что страны Европы и другие союзники Киева, если потребуется, будут готовы предоставить все необходимое для «справедливой войны» Украины против России.

В этом же интервью Сырский заявил, что мир на Украине был бы справедливым, если бы конфликт прекратился на текущих линиях фронта.

Генерал также дал понять, что украинские военнослужащие продолжат сражаться на поле боя, если дипломатия потерпит провал, и предупредил, что «на кон поставлена ​​судьба всей Европы».

Ранее Сырский призвал Европу готовиться к «войне с Россией».

