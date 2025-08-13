«Украина готова». В офисе Зеленского отреагировали на предложение о воздушном перемирии

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов обсудить с Москвой возможность воздушного перемирия. Но вопросы по Украине, которые поднимут на саммите России и США на Аляске, нужно решать в присутствии Владимира Зеленского, считает он. По мнению Подоляка, предложения о территориальных уступках «звучат странно» и не соответствуют международному праву.

Украина готова рассмотреть предложение о воздушном перемирии с Россией, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Украина готова обсуждать этот сценарий, рассматривать его как отправную точку для реалистичных переговоров. Потому что любое прекращение огня, особенно всеобъемлющее, — это начало, с которого можно вести диалог», — сказал он.

Подоляк обратил внимание на то, что Вашингтон предложил полноценное прекращение огня, включающее отказ от авиа-, ракетных ударов и атак беспилотников, но Москва это не приняла. По его мнению, Россия вряд ли откажется от применения стратегической авиации и БПЛА.

Агентство Bloomberg писало, что российская сторона рассматривает возможность заключения взаимного воздушного перемирия с Украиной. Но президент Владимир Зеленский раскритиковал эту идею. Киев пробовал «много разных форматов» прекращения огня, предлагалась и «тишина в небе», включая отказ от ударов по энергетике, но «все это нарушалось россиянами», заявил он в своем Telegram-канале.

Лоббирование Зеленского

Подоляк также подверг критике предстоящие переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, которые пройдут на Аляске 15 августа. По мнению украинского чиновника, необходима трехсторонняя встреча — с участием Зеленского.

«Как можно вообще думать о решении украинских вопросов без Украины и Зеленского? И на этом настаивает не только украинский президент, но и многие европейские лидеры, включая Италию. Только совместное давление американцев, европейцев и украинцев позволит нам прекратить войну», — сказал он.

Тем временем Евросоюз, по информации Politico, лоббирует присутствие Зеленского на саммите на Аляске. Кроме того, в преддверии контактов лидеров России и США украинский президент 13 августа посетит Берлин, где вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем примет участие в видеоконференции с Трампом, пишет Bild.

По мнению политолога Сергея Маркелова, европейские лидеры выбрали единственный возможный для себя вариант остаться в «большой игре США и России» — поддержать украинского лидера, который должен «стать их марионеткой».

«Только при помощи Зеленского европейцы могут оказаться за столом переговоров на Аляске, поэтому они и продолжают оказывать видимость поддержки Украине. Отсюда и всевозможные официальные заявления в поддержку Киева», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что участие Зеленского во встрече Путина и Трампа не предполагается. По ее словам, Трамп надеется, что в будущем может состояться трехсторонний саммит с участием Вашингтона, Москвы и Киева.

Зеленский при этом заявил, что Украина не признает решений саммита на Аляске, если переговоры будут вестись без участия Киева.

Территориальные уступки

Кроме того, отдельно Подоляк остановился на вопросе территориальных уступок, который поднимал Трамп.

«Разговоры о территориальных уступках звучат для Украины весьма странно и противоречат принципам международного права», — отметил он.

Журналист итальянского издания обратил внимание на опросы, которые показывают, что жители Украины все больше склоняются к миру, а доля тех, кто готов пойти на территориальные уступки, также растет.

«В XXI веке люди, пережившие три с половиной года войны, по понятным причинам психологически готовы идти на уступки», — сказал в ответ Подоляк.

Зеленский уже сообщил, что «украинцы не подарят свою землю», аналогичное заявление сделала Верховная рада. По мнению The New York Times, президент Украины таким «резким отказом рискует разозлить Трампа», который сделал мирное соглашение между Киевом и Москвой «одной из своих главных внешнеполитических целей».

Несмотря на позицию Зеленского, «некоторые обмены территориями» будут предусмотрены в рамках урегулирования конфликта, отреагировал Трамп.