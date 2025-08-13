«Позиция России неизменна»: МИД исключил возможность обмена территориями с Киевом

В МИД РФ заявили, что обмен землями с Киевом и даже его обсуждение на саммите России и США на Аляске невозможно, так как территориальное устройство страны закреплено в Конституции. Ранее Дональд Трамп говорил, что в рамках урегулирования конфликта обе стороны должны будут пойти на уступки, и обещал, что Вашингтон постарается вернуть Украине территории. Владимир Зеленский при этом также отвергал возможность обмена — однако, по данным СМИ, уже передумал.

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев, комментируя возможность обсуждения обмена территориями в рамках встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что территориальное устройство России закреплено в Конституции.

«Здесь даже не нужно изобретать чего-то. Территориальное устройство РФ закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано», — отметил дипломат.

Фадеев добавил, что цели российской делегации на предстоящем саммите «диктуются исключительно национальными интересами». По его словам, в Москве рассчитывают, что в ходе встречи, которая состоится 15 августа, президенты РФ и США смогут обсудить все накопившиеся вопросы, включая украинский кризис и нормализацию двустороннего диалога.

«Что касается принципиальной позиции по урегулированию кризиса, <...> позиция России неизменна, и она <...> была озвучена [Владимиром Путиным] <...> чуть больше года назад, 14 июня 2024 года», — добавил дипломат.

В России ранее неоднократно заявляли о недопустимости территориальных уступок. 1 августа Путин напомнил, что условия Москвы для урегулирования украинского конфликта не поменялись с прошлого лета. Они все так же включают вывод подразделений ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих территорий и Крыма в составе России, а также отказ Украины от вступления в НАТО.

Что говорят в США?

8 августа Трамп заявил, что США ожидают от России и Украины обмена некоторыми территориями на благо обеих сторон. Он отметил, что в Вашингтоне изучают вопрос территорий, «за которые ведутся бои на протяжении трех с половиной лет». Тогда же глава Белого дома добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «должен быть готов что-то подписать».

Через три дня республиканец снова заявил о возможном обмене, но теперь уже «на благо Украины».

«Будет обмен землями на благо Украины. Но будут и плохие вещи для обеих сторон... Мы изменим линии фронта», — сказал президент США, добавив, что Вашингтон постарается вернуть Киеву часть утраченных территорий, однако соглашение должно учитывать интересы обеих сторон.

Американский министр обороны Пит Хегсет также не исключил такой сценарий, заявив, что урегулирование может потребовать взаимных уступок, от которых «никто не будет счастлив». Сенатор США Линдси Грэм в свою очередь подчеркнул, что обмен рано или поздно состоится. Однако уточнил, что он будет возможен только после того, как «появятся гарантии безопасности Украине, чтобы Россия не сделала это снова».

«Украина не собирается выселять каждого россиянина, а Россия не собирается идти на Киев. Поэтому в конце концов будет обмен территориями», — отметил политик.

Ответ Украины

9 августа Зеленский ответил Трампу, заявив, что обмен территориями невозможен.

«Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в конституции Украины. Дарить свою землю украинцы не будут. Никто от этого не отступит», — сказал президент в вечернем обращении, добавив, что любые решения, принятые без участия Украины, «ничего не принесут и никогда не сработают».

После этого глава Белого дома заявил, что его смутили слова украинского лидера.

«Будет встреча трех сторон»: что говорит Зеленский о возможной потере территорий Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отказе признавать любые решения по украинскому вопросу... 12 августа 22:18

Как сообщила позже газета The Telegraph, президент Украины уже передумал — теперь он допускает утрату территорий, поскольку боится остаться без западной поддержки. При этом, по данным Politico, перед тем как допустить обмен, Киев может потребовать долгосрочного прекращения огня. Издание отмечает, что такое условие Зеленский может поставить Трампу в телефонном разговоре 13 августа.

«Если Киеву в конечном итоге придется пойти на какой-то компромисс в рамках окончательной сделки, основанной на реалиях на поле боя, то он будет обсуждать территориальные вопросы только после того, как Россия согласится на прекращение огня и будет его соблюдать», — сообщил Politico источник, знакомый с ситуацией.