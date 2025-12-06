В нескольких городах Украины произошли взрывы

В Херсоне, Сумах и Кременчуге на Украине произошли взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне, а также в Сумах (Сумская область) и Кременчуге (Полтавская область) Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости» в Telegram-канале.

В Херсоне воздушная тревога не объявлялась. В Полтавской, Сумской, Ровненской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях в данный момент работают сирены.

Утром 6 декабря сообщалось, что режим предупреждения об угрозе с воздуха ввели на всей территории Украины.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по промышленным и военным объектам Украины в пригороде Киева.

По его данным, в результате прилета ракет и беспилотников «Герань» взрывы раздались в городе Фастове, который находится в 48 км от украинской столицы. В этом населенном пункте находятся завод химического машиностроения, Машиностроительный завод ПАО «Факел» и Фастовский завод электротермического оборудования. Жители города пишут о проблемах с электричеством и сообщают о ярко-оранжевом зареве, которое видно за несколько километров.

