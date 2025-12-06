Бастрыкину доложат о деле ММА-бойца, устроившего «спарринг» с памятником

Бастрыкину доложат о деле бойца, устроившего спарринг с памятником ветеранам МЧС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе уголовного расследования дела в отношении бойца ММА Заура Исмаилова, который устроил «спарринг» с памятником ветеранам МЧС в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву доложить о результатах расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Исмаилов изобразил серию ударов рядом со статуей, которая находится в сквере Дмитрия Михайлика в Москве.

Спортсмена раскритиковали в соцсетях за неуважения к памятнику, после чего он удалил запись.

Исмаилов провел один бой в лиге «Кулак» и проиграл Дастану Ташболотову.

В феврале 2023 года Бастрыкин поручил расследовать факт надругательства украинским спортсменом над флагом РФ.

Ранее Бастрыкин заинтересовался судьбой избивших известного баскетболиста в Москве.