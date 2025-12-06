На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бастрыкину доложат о деле ММА-бойца, устроившего «спарринг» с памятником

Бастрыкину доложат о деле бойца, устроившего спарринг с памятником ветеранам МЧС
true
true
true
close
Телеграм-канал «Следком»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе уголовного расследования дела в отношении бойца ММА Заура Исмаилова, который устроил «спарринг» с памятником ветеранам МЧС в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву доложить о результатах расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Исмаилов изобразил серию ударов рядом со статуей, которая находится в сквере Дмитрия Михайлика в Москве.

Спортсмена раскритиковали в соцсетях за неуважения к памятнику, после чего он удалил запись.

Исмаилов провел один бой в лиге «Кулак» и проиграл Дастану Ташболотову.

В феврале 2023 года Бастрыкин поручил расследовать факт надругательства украинским спортсменом над флагом РФ.

Ранее Бастрыкин заинтересовался судьбой избивших известного баскетболиста в Москве.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами