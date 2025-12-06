В Европе растет сопротивление идее изъятия российских активов, «фронт здравомыслия» расширяется. Об этом в своем Telegram-канале заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«В странах ЕС растет сопротивление планам грабежа им. Урсулы фон дер Ляйен. Последняя новость: Бундестаг ФРГ отверг антироссийские резолюции об изъятии суверенных резервов РФ. Причем большинством голосов», — подчеркнул он.

Решение германского парламента, напомнил Слуцкий, было принято на фоне безрезультативной встречи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера ФРГ Фридриха Мерца с премьером Бельгии Бартом Де Вевером по вопросу активов РФ.

««Фронт здравомыслия» расширяется. Пришедшим в байденовскую эпоху европейским политикам-русофобам придется с этим считаться», — отметил лидер ЛДПР.

Фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с премьером Бельгии 5 декабря не смогли прийти к общему мнению относительно изъятия российских активов.

По словам главы Еврокомиссии, стороны договорились продолжить обсуждения вопроса с целью достижения консенсуса на заседании Европейского совета 18 декабря.

