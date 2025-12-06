На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Фронт здравомыслия»: Слуцкий заявил, что в ЕС не все хотят изымать активы России

Слуцкий: в странах ЕС растет сопротивление планам изъять российские активы
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

В Европе растет сопротивление идее изъятия российских активов, «фронт здравомыслия» расширяется. Об этом в своем Telegram-канале заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«В странах ЕС растет сопротивление планам грабежа им. Урсулы фон дер Ляйен. Последняя новость: Бундестаг ФРГ отверг антироссийские резолюции об изъятии суверенных резервов РФ. Причем большинством голосов», — подчеркнул он.

Решение германского парламента, напомнил Слуцкий, было принято на фоне безрезультативной встречи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера ФРГ Фридриха Мерца с премьером Бельгии Бартом Де Вевером по вопросу активов РФ.

««Фронт здравомыслия» расширяется. Пришедшим в байденовскую эпоху европейским политикам-русофобам придется с этим считаться», — отметил лидер ЛДПР.

Фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с премьером Бельгии 5 декабря не смогли прийти к общему мнению относительно изъятия российских активов.

По словам главы Еврокомиссии, стороны договорились продолжить обсуждения вопроса с целью достижения консенсуса на заседании Европейского совета 18 декабря.

Ранее в офисе Зеленского выступили против навязывания Украине условий мира.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами