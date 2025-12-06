Макгрегор хочет подраться с Махачевым

Бывший двойной чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил, что хочет провести поединок с Исламом Махачевым, передает Bloody Elbow.

«Я полон мотивации. Сам себя заряжаю – и определенно хочу получить возможность подраться за пояс. Надеюсь, что получу титульный бой в полусреднем весе, чтобы стать чемпионом в трех дивизионах», — сказал Макгрегор.

37-летний Макгрегор проходил лечение ибогаином — веществом, получаемым из африканского растения, которым лечат наркозависимости. Макгрегор провел 36 часов под воздействием препарата. В настоящее время спортсмен находится в 18-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, которая истекает в марте 2026 года.

В марте 2025 года Макгрегор заявил о намерении принять участие в ближайших выборах в ноябре 2025 года. Известно, что боец является жестким противником мигрантов в Ирландии и даже недавно встречался с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу. Там Макгрегор раскритиковал правительство своей страны за то, что они поощряют нелегальную миграцию.

Ранее Макгрегор рассказал о встрече с Иисусом.