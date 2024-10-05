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Политика

Более сотни человек ждут эвакуации из Угледара. Военная операция на Украине, день 955-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 955-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
Средства ПВО за ночь сбили 10 беспилотников над Белгородской, Воронежской и Курской областями. В Воронежской области после атаки дронов начался пожар на одном из предприятий, пострадал человек. В Минобороны заявили, что в Угледаре сейчас находятся более сотни мирных жителей, эвакуировать которых нет возможности. The New York Times утверждает, что президент РФ Владимир Путин якобы сформировал пренебрежительное мнение Дональда Трампа относительно Украины в 2017 году. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
9:01

Газораспределительная станции получила повреждения на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

8:48

🔴 В Горловке в ДНР украинских дрон атаковал автобус, пострадали девять человек, сообщил мэр города Иван Приходько.

8:39

Несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения в результате взрывов, сообщил глава областной государственной администрации Иван Федоров.

8:30

8:20

Газета The New York Times сообщила, что президент РФ Владимир Путин якобы сформировал пренебрежительное мнение экс-президента США Дональда Трампа относительно Украины на личной встрече летом 2017 года.

Тогда Путин и Трамп встретились в Гамбурге, после чего экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон «вышел из стерильного конференц-зала, достал из кармана записки и передал встревоженным помощникам в Белом доме краткое содержание встречи».

Госсекретарь в рамках встречи, пишет NYT, якобы наблюдал, как российский президент «провел мастер-класс по формированию мышления нового американского президента». Путин якобы пренебрежительно отозвался об Украине, стремившейся вступить в Европейский союз и НАТО, и на слова Трампа, что его администрация рассматривает возможность предоставления оружия Киеву, заявил, что такой шаг со стороны США был бы ошибкой.

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20 в Осаке, 28 июня 2019 года

Kevin Lamarque/Reuters
8:16

Сотни мирных жителей остаются в Угледаре, эвакуировать их пока нет возможности, российские бойцы привозят им продукты и воду — Минобороны РФ

8:13

Бойцам группировки войск «Восток» удалось сломить украинскую оборону Угледара, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи, сообщили в Минобороны РФ.

8:10

Два взрыва ночью произошли в Одессе, сообщило украинское издание «Общественное».

8:07

🔴 В Воронежской области украинские беспилотники атаковали несколько воронежских предприятий, выпускающих гражданскую продукцию, сообщил губернатор. На одном из них в ходе атаки ранен мужчина. Кроме того, начался пожар на одном из этажей того же предприятия.

8:04

Средства ПВО за ночь уничтожили 10 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Воронежской и Курской областей, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 955-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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