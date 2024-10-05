Более сотни человек ждут эвакуации из Угледара. Военная операция на Украине, день 955-й

8:20

Газета The New York Times сообщила, что президент РФ Владимир Путин якобы сформировал пренебрежительное мнение экс-президента США Дональда Трампа относительно Украины на личной встрече летом 2017 года.

Тогда Путин и Трамп встретились в Гамбурге, после чего экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон «вышел из стерильного конференц-зала, достал из кармана записки и передал встревоженным помощникам в Белом доме краткое содержание встречи».

Госсекретарь в рамках встречи, пишет NYT, якобы наблюдал, как российский президент «провел мастер-класс по формированию мышления нового американского президента». Путин якобы пренебрежительно отозвался об Украине, стремившейся вступить в Европейский союз и НАТО, и на слова Трампа, что его администрация рассматривает возможность предоставления оружия Киеву, заявил, что такой шаг со стороны США был бы ошибкой.