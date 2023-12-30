Военная операция на Украине, день 675-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 675-й день

За прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили 32 дрона над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей. Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что военные планы Киева потерпели фиаско, поэтому Украину и Запад в ближайшее время ждут самые плохие новости. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в Харькове, Киеве и Львове российские ракеты прилетели по военным объектам и расположению наемников. «Газета.Ru» ведет хронику событий.