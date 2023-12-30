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Политика

Военная операция на Украине, день 675-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 675-й день

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Группировка войск «Днепр» в Херсонской области

Группировка войск «Днепр» в Херсонской области

Алексей Коновалов/ТАСС
За прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили 32 дрона над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей. Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что военные планы Киева потерпели фиаско, поэтому Украину и Запад в ближайшее время ждут самые плохие новости. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в Харькове, Киеве и Львове российские ракеты прилетели по военным объектам и расположению наемников. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:22

08:14

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости сообщил о поражении ракетами военных заводов в Киеве и Харькове. По его словам, в Одессе снаряды прилетели по порту и расчетам ПВО, а во Львове — по местам расположения иностранных наемников.

08:09

Постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации заявил, что украинские военные планы провалились, поэтому Киев и его западных покровителей в ближайшее время ждут «самые плохие новости».

08:02

⚡️Министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских БПЛА над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 675-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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