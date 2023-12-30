Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости сообщил о поражении ракетами военных заводов в Киеве и Харькове. По его словам, в Одессе снаряды прилетели по порту и расчетам ПВО, а во Львове — по местам расположения иностранных наемников.
Постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации заявил, что украинские военные планы провалились, поэтому Киев и его западных покровителей в ближайшее время ждут «самые плохие новости».
⚡️Министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских БПЛА над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей.