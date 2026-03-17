Зеленский пообещал скорое окончание ремонта на «Дружбе»

Зеленский в письме ЕК заявил, что «Дружбу» отремонтируют за полтора месяца
Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ремонтные работы на трубопроводе «Дружба» близки к завершению. Об этом сообщил Reuters.

В письме председателю Совета ЕС Антониу Косте и председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен Зеленский рассказал, что насосная станция будет восстановлена ​​через полтора месяца «при отсутствии дальнейших атак со стороны России».

Украинский президент также назвал необоснованными обвинения в адрес Украины о препятствовании транспортировке нефти по нефтепроводу.

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию приостановлены с конца января. Киев заявляет, что он был поврежден в результате российского удара по оборудованию трубопровода на западе Украины, в то время как Словакия и Венгрия обвиняют в задержках украинскую сторону.

17 марта глава Европейской комиссии сообщила, что Украина приняла предложение ЕС о помощи в финансировании и ремонте нефтепровода.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия нашли альтернативу «Дружбе».

 
