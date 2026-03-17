Соколовский раскрыл судьбу сольной карьеры после воссоединения «БИС»

Певец Влад Соколовский сообщил в Telegram-канале, что продолжит сольную карьеру после воссоединения группы «БИС».

Соколовский отметил, что благодаря воссоединению с Дмитрием Бикбаевым, он смог продать все билеты на свой сольный концерт. В рамках мероприятия артисты выступят с хитами группы «БИС». Соколовский уточнил, что из-за большого ажиотажа из-за воссоединения, он и коллега решили расширить этот блок и добавить еще две совместных песни в программу.

«Какие планы? Мы сейчас не бежим судорожно писать альбом на хайпе. Мы опираемся на свои чувства, ощущения. Мы в постоянном диалоге и друг с другом, и с вами», — поделился музыкант.

По словам Соколовского, сейчас он и Бикбаев работают над новой совместной композицией. При этом артисты не планируют заканчивать свою сольную карьеру.

«Стоит понимать, что помимо «БИС» в жизни Димы и в моей жизни присутствует большое количество всяких разных проектов, идей и моментов, которые мы реализуем. Безусловно, Дима не уходит (ниоткуда) ради группы «БИС». У него постановки. Он художественный руководитель театра. У него множество всяких проектов, которые он реализует. У меня точно также», — заявил певец.

