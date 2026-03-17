Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Соколовский раскрыл судьбу сольной карьеры после воссоединения «БИС»

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Влад Соколовский сообщил в Telegram-канале, что продолжит сольную карьеру после воссоединения группы «БИС».

Соколовский отметил, что благодаря воссоединению с Дмитрием Бикбаевым, он смог продать все билеты на свой сольный концерт. В рамках мероприятия артисты выступят с хитами группы «БИС». Соколовский уточнил, что из-за большого ажиотажа из-за воссоединения, он и коллега решили расширить этот блок и добавить еще две совместных песни в программу.

«Какие планы? Мы сейчас не бежим судорожно писать альбом на хайпе. Мы опираемся на свои чувства, ощущения. Мы в постоянном диалоге и друг с другом, и с вами», — поделился музыкант.

По словам Соколовского, сейчас он и Бикбаев работают над новой совместной композицией. При этом артисты не планируют заканчивать свою сольную карьеру.

«Стоит понимать, что помимо «БИС» в жизни Димы и в моей жизни присутствует большое количество всяких разных проектов, идей и моментов, которые мы реализуем. Безусловно, Дима не уходит (ниоткуда) ради группы «БИС». У него постановки. Он художественный руководитель театра. У него множество всяких проектов, которые он реализует. У меня точно также», — заявил певец.

Ранее эксперт оценил шансы на успех реюниона «БИС».

 
Теперь вы знаете
Российские звезды требуют остановить сожжение коров. Что известно об изъятии скота в Сибири
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!