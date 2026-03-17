В России объявили в розыск экс-депутата Госдумы

МВД России объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Аркадия Янковского (признан в РФ иноагентом). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу розыска ведомства.

Уточняется, что Янковского разыскивают по одной из статей Уголовного кодекса России, однако по какой именно, неизвестно.

Янковский покинул Россию в 2022 году после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В 2024 году Минюст РФ внес экс-депутата в перечень иностранных агентов за «участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов». Кроме того, он выступал против СВО.

Аркадий Янковский был депутатом Госдумы с 1995 по 1999 год. Он являлся зампредседателя комитета по туризму и спорту. Кроме того, был членом комиссии по содействию в освобождении насильственно удерживаемых военнослужащих, гражданских лиц и поиску пропавших без вести во время конфликта в Чечне. В 2010–2011 годах работал ведущим инспектором Счетной палаты России. С 2016 занимал пост руководителя независимого Дискуссионного клуба в Новосибирске.

В декабре прошлого года в розыск был объявлен бывший депутат Госдумы Юрий Напсо. В октябре около 60 объектов недвижимости, которые принадлежали Напсо и его близким, передали в собственность государства.

В апреле 2025 года Напсо досрочно лишили полномочий из-за длительных прогулов и неучастия в работе Госдумы.

Ранее бизнесмена с паспортом КНР объявили в розыск по делу о хищениях в «Калашникове».