Экс-футболист «Кубани» раскритиковал «Зенит»

Экс-футболист Чугунов: у «Зенита» нет ничего похожего на футбол

Бывший футболист краснодарской «Кубани» Александр Чугунов заявил, что у петербургского «Зенита» нет ничего похожего на футбол, передает «Евро-Футбол.Ру».

«То, что «Зенит» играет стабильно плохо – вот это удивительно. Столько матчей – и ни разу ничего близко похожего на футбол», — сказал Чугунов.

В 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» обыграл московский «Спартак». Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 2:0 в пользу «Зенита». Сергей Карасев, который был главным арбитром матча, поставил в ворота «Спартака» два пенальти: на 45-й минуте удар реализовал Александр Соболев, на 81-й минуте забил Джон Дуран. Второй пенальти Карасев назначил после просмотра VAR.

В турнирной таблице чемпионата России после 21 тура петербургский клуб идет на второй позиции, набрав 45 очков и уступая один балл лидирующему «Краснодару». Красно-белые расположились на шестой строчке, имея в активе 35 очков.



Ранее игрок «Спартака» назвал главную проблему команды.