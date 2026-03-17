Глава МИД Эстонии выступил с призывом к Израилю из-за Украины

На фоне военной операции против Ирана глава МИД Эстонии Маргус Цахна обратился с призывом к Израилю увеличить помощь Украине. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции с израильским министром иностранных дел Гидеоном Сааром в Иерусалиме, сообщает РИА Новости.

«Я вновь призываю Израиль увеличить прямую помощь Украине», — сказал эстонский дипломат.

15 марта сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил помощи у президента Украины Владимира Зеленского для борьбы с иранскими беспилотниками.

14 марта глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что из-за поддержки Израиля территория Украины может рассматриваться Тегераном как законная цель для ударов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее в Европе рассказали о «мрачном сценарии» для Украины из-за нападения США на Иран.