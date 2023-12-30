Месть ВСУ: Украина обстреляла Белгород, погибли больше 10 человек Губернатор Гладков сообщил о гибели двоих детей при обстреле ВСУ Белгорода

ВСУ обстреляли Белгород ракетами. По последним данным погибли 14 человек, включая детей. В украинских спецслужбах признали, что так мстят за вчерашний массированный обстрел Украины. Путин отправил в Белгород бригаду врачей из Москвы, Собянин пообещал помочь восстановить город.

Что известно о пострадавших

Украина нанесла «неизбирательный» удар по центру Белгорода, погибли 12 взрослых и два ребенка, пострадало 108 человек, сообщило Минобороны РФ в Telegram.

«Киевский режим, совершивший это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия», — написало ведомство.

В результате украинской атаки пострадали 57 человек, из них 13 детей , указал Telegram-канал 112 со ссылкой на источник. .

По поручению президента России Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим. В бригаде врачи из Москвы, которых выделил мэр Сергей Собянин. Он пообещал при необходимости помочь восстановить город.

Жители города Шебекино белгородской области рассказали, что сотрудники местной скорой помощи сейчас просят «не беспокоить их по пустякам», потому что все переброшены в Белгород.

Во время обстрела не все жители смогли попасть в укрытия. Часть убежищ оказались заперты. Другие были открыты, но завалены хламом или затоплены.

«Люди спускались [к убежищам] и уходили обратно домой, так как укрыться было негде. В администрации сказали, что сейчас будут открывать. Но на вопрос, почему они закрыты, тем более после сегодняшней ночи [когда уже был обстрел], ответить не смогли», — жалуются местные.

Что известно о самом обстреле

По городу ударили «силы безопасности и обороны» Украины, они нанесли «ракетный удар по военным объектам Белгорода», заявил источник издания РБК-Украины в спецслужбах.

«Это совместные мероприятия, ставшие последствиями <...> обстрелов Днепра, Харькова, Одессы», — сообщил источник. Таким образом, ВСУ мстят за массированный обстрел, которому Украина подвергалась вчера.

Минобороны России уточнило, что ВСУ использовали две ракеты «Ольха» «в запрещенном кассетном снаряжении», а также реактивные снаряды РСЗО «Vampire» чешского производства . Средства ПВО перехватили большую часть, но несколько снарядов «Vampire» и кассетные части от сбитых ракет упали на город.

«В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми», — отметило Минобороны.

Украинская армия повредила около 40 гражданских объектов в центре Белгорода и ни одного военного, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В частности, зацепило универмаг «Белгород» и ТЦ Маяк. У последнего традиционно проводят новогодние мероприятия, а в магазинах в предпраздничную субботу было много людей.

«Услышали громкие хлопки, наверное, самые громкие за эти два года. ... Все как-то вглубь помещения, хотя все вокруг стеклянное, но все как-то к стеночкам поприжались. Много людей было в данный момент в магазине. Потом сразу дым пошел. <...> Вышли, сирены зазвучали... МЧС, военные, все были на месте практически моментально», — рассказал очевидец, переживший обстрел центра города.

Один из снарядов прилетел по работающему катку на Соборной площади. Здание правительства области, находящееся там же, повреждено.

Кроме того, под удар попали Белгородский государственный технологический университет (студентов внутри не было), медицинский колледж НИУ «БелГУ» и центральный парк Белгорода. Гладков также писал, что был прилет по «жилому сектору».

Из-за взрывов в городе начались пожары, всего МЧС зафиксировало десять возгораний. Все уже потушили. Власти запустили горячую линию по номеру 122, где собирают данные о разрушениях и пострадавших.

Кроме Белгорода, ВСУ обстреляли окраину поселка Красное Шебекинского городского округа и поселок Уразово Валуйского городского округа. Там никто не пострадал. В Уразово повреждены здание физкультурно-оздоровительного комплекса, около 20 частных домовладений и линия электропередачи. В поселке Красное начался пожар на территории неработающего сельхозпредприятия.