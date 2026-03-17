Билан о конкуренции с Киркоровым: «Человек он легендарный»

Певец Дима Билан в беседе с «Газетой.Ru» на пресс-завтраке премии «Муз-ТВ — 2026» отреагировал на слухи о конкуренции с Филиппом Киркоровым. Артист отметил, что не соревнуется с исполнителем хита «Единственная моя».

По словам Билана, он считает Киркорова легендарным человеком. Также он подчеркнул, что никогда не гнался за наградами, хоть и является рекордсменом по их числу.

«У меня нет никакой конкуренции с Киркоровым, потому что я его очень сильно уважаю. Я о нем слышал еще давно и занимался у педагога, которая про него мне очень много рассказывала. У меня к нему отношение как к классическому человеку, который очень много на себе несет ответственности. Человек он легендарный. Сколько бы нас ни сталкивали лбами, не получится, потому что я достаточно легко к этому отношусь. Я знаю, что жизнь не заканчивается сегодня и на награде, она будет еще завтра и послезавтра», — заявил Билан.

О напряженных отношениях между певцами заговорили после интервью Киркорова, в котором он признался, что за полетами зрители идут к Билану, а за хорошими песнями — к нему. Также певец говорил журналистам, что возглавляет российский шоу-бизнес, а Дима Билан и Сергей Лазарев идут следом за ним.

