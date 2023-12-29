Военная операция на Украине, день 674-й

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Киев «с прохладной признательностью» воспринял пакет военной помощи США на $250 млн, пишет газета The Washington Post.

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев назвал «этот скромный пакет помощи» свидетельством того, что «есть проблемы с поддержкой Украины со стороны США», и выразил надежду, что они будут решены.