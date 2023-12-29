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Политика

Военная операция на Украине, день 674-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 674-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Курской областью. На Украине ночью объявляли воздушную тревогу, взрывы произошли во Львове, Харькове и Черкассах. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов наградил в зоне СВО военных, отличившихся при освобождении Марьинки. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
9:13

Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».

«РБК-Украина» пишет о взрывах в Конотопе Сумской области.

9:10

Пожар произошел в складском помещении в Подольском районе Киева, сообщил мэр города Кличко.

9:02

Взрывы произошли в Одессе, сообщает издание «Думская».

8:57

Киев «с прохладной признательностью» воспринял пакет военной помощи США на $250 млн, пишет газета The Washington Post.

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев назвал «этот скромный пакет помощи» свидетельством того, что «есть проблемы с поддержкой Украины со стороны США», и выразил надежду, что они будут решены.

8:43

Россия выступает категорически против передачи или продажи Аргентиной Киеву вертолетов Ми-171E, которые южноамериканская республика раньше использовала на антарктических проектах, заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

8:39

❗️ Взрывы произошли в Киеве, работает система ПВО, сообщил мэр города Виталий Кличко.

8:29

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины — онлайн-карта

8:24

Взрывы произошли в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов. Издание «Зеркало недели» пишет о взрывах в Днепре.

8:21

Начальник Генштаба Валерий Герасимов вручил в зоне СВО госнаграды военным, отличившимся при освобождении Марьинки, сообщили в Минобороны РФ.

8:16

Во Львове после взрывов загорелся объект критической инфраструктуры, сообщил мэр города Андрей Садовой.

8:12

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе за ночь произошли не менее шести взрывов. Зафиксированы перебои с подачей энергии для транспорта.

8:10

Взрывы ночью произошли во Львове, сообщило издание «Общественное».

8:07

Взрывы ночью произошли в Черкассах, сообщило издание «Зеркало недели».

8:04

Средства ПВО ночью сбили беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 674-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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