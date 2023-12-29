Военная операция на Украине, день 674-й

Взрывы произошли в Хмельницкой области Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».
«РБК-Украина» пишет о взрывах в Конотопе Сумской области.
Киев «с прохладной признательностью» воспринял пакет военной помощи США на $250 млн, пишет газета The Washington Post.
Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев назвал «этот скромный пакет помощи» свидетельством того, что «есть проблемы с поддержкой Украины со стороны США», и выразил надежду, что они будут решены.
Россия выступает категорически против передачи или продажи Аргентиной Киеву вертолетов Ми-171E, которые южноамериканская республика раньше использовала на антарктических проектах, заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
Взрывы произошли в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов. Издание «Зеркало недели» пишет о взрывах в Днепре.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов вручил в зоне СВО госнаграды военным, отличившимся при освобождении Марьинки, сообщили в Минобороны РФ.
Во Львове после взрывов загорелся объект критической инфраструктуры, сообщил мэр города Андрей Садовой.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе за ночь произошли не менее шести взрывов. Зафиксированы перебои с подачей энергии для транспорта.