Не смогли сбить: Польша заявила о нарушении воздушного пространства российской ракетой ВС Польши: поднятые истребители не успели сбить ракету со стороны Украины

Генштаб Польши заявил, что утром 29 декабря, предположительно, российская ракета вошла в воздушное пространство страны, а затем покинула его. Варшава подняла самолеты для перехвата, но не успела ничего сделать. При этом источник «Известий» в Минобороны заявил, что на польскую территорию могла прилететь зенитная управляемая ракета ВСУ. Тем не менее из-за инцидента МИД Польши вызвал временного поверенного в делах РФ Андрея Ордаша.

Польские военные не успели сбить ракету, которая 29 декабря пролетела через республику, признал начальник польского генштаба генерал Веслав Кукула, передает Rzeczpospolita.

«Мы направили авиацию на ее перехват и, при необходимости, сбитие. Но время ее нахождения на территории Польши, а также характер маневрирования сделали это невозможным. Поэтому ракета покинула территорию Польши», — сказал генерал.

Он отметил, что ракета была в польском воздушном пространстве меньше трех минут.

О появлении ракеты сообщило около часа дня оперативное командование ВС Польши в соцсети X (бывший Twitter).

«Утром в воздушное пространство Польши со стороны украинской границы вошел неопознанный воздушный объект, с момента пересечения границы до исчезновения сигнала он наблюдался радарами ПВО», — написало командование.

Позже оперативный командующий ВС республики генерал Мачей Клиш уточнил, что «объект» нарушил польскую границу около семи утра и углубился на территорию Польши примерно на 40 км.

Начальник польского генштаба утверждает, что ракета российская. Он отметил, что 29 декабря Украина пережила массированный обстрел со стороны России, которая использовала как беспилотники, так и ракеты. Польша отслеживала большую часть этих ракет.

«Все указывает на то, что российская ракета вошла в воздушное пространство Польши. У нас есть национальные и союзные радиолокационные подтверждения этого», — утверждает польский генерал. При этом в Минобороны РФ не подтверждали, что ракета могла нарушить воздушное пространство Польши. Источник «Известий» в Минобороны заявил, что на польскую территорию могла прилететь зенитная управляемая ракета комплекса С-300 или С-200 ВСУ.

Генштаб Войска польского заявил, что идентифицировал влетевший в воздушное пространство страны объект как российскую крылатую ракету, не предоставив дополнительных объяснений. МИД Польши вызвал временного поверенного в делах РФ Андрея Ордаша.

Срочное совещание

Из-за инцидента президент Польши Анджей Дуда созвал экстренное совещание с военным руководством страны. Также власти на всякий случай отправили группу для проверки информации «на земле», не доверяя только показаниям радаров, так как «техника может быть ненадежной», рассказал начальник польского генштаба.

«Меня удивляет, что наши системы настолько неэффективны, что не способны определить траекторию полета и место падения ракеты. А должны», — прокомментировал происходящее экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак.

Пресс-секретарь оперативного командования ВС Польши подполковник Яцек Горышевский уточнил, что пересекший границу «объект» искали с участием вертолета в Люблинском воеводстве (граничит с Украиной и Белоруссией). Газета Wyborcza писала, что на поиски возможных обломков ракеты под город Томашув-Любельский бросили 20 солдат, а радио RMF FM сообщило, что остатки ракеты искали в нескольких районах армия и полиция как с земли, так и с воздуха с использованием большого числа техники.

«Нет никаких сообщений, что кто-то [из местных жителей] наблюдал взрыв или нашел какие-то обломки, но мы, конечно, проверяем все случаи, когда кто-то видел что-то летящее», — поделился Горышевский.



Жители деревни Комарув-Осада (примерно в 40 км от границы с Украиной) рассказывают, что около семи утра услышали «характерный металлический свист». Они заметили «черный объект» длиной не более двух метров. Он летел очень низко, ниже, чем обычно летают самолеты, в сторону Украины.

В итоге никаких следов ракеты в Польше на нашли, передает Onet.pl.

Госдеп США в курсе инцидента. «Мы в контакте с польскими властями в связи с пятничным инцидентом и очень серьезно относимся к безопасности НАТО», — заявил представитель департамента.

Пресс-служба Пентагона отказалась отвечать на вопрос, была ли ракета российской.

По данным украинского издания «Страна.ua», Россия начала атаку на объекты Украины с вечера 28 декабря. Вечером и ночью их атаковали беспилотники и баллистические ракеты, утром к ударам присоединились авиационные ракеты. Всего, как пишет «Страна.ua», Россия выпустила 122 ракеты, ВСУ утверждают, что 87 сбили. Украинцы заявляют, что не смогли сбить ни одну ракету Х-22 (запускают со стратегических бомбардировщиков). Спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат признал, что Украина не смогла сбить ни одну ракету этого типа за все время конфликта.

«Ракета X-22 летит со скоростью 4 тысячи километров в час, заходит на цель в основном по баллистической территории, поэтому для ее перехвата нужны специальные средства. Нужны такие системы ПВО, как [американский] Patriot», — указал спикер.