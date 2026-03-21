Шрёдер поддержал позицию Мерца по конфликту вокруг Ирана

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (1998-2005 годы) в интервью газете Süddeutsche Zeitung поддержал позицию действующего главы государства Фридриха Мерца по конфликту вокруг Ирана.

17 марта Мерц заявил, что Германия не будет вмешиваться в боевые действия на Ближнем Востоке и не собирается участвовать в обеспечении свободного судоходства в Ормузском проливе военными средствами.

По мнению Шрёдера то, что Израиль и США сегодня делают на Ближнем Востоке, «они делают в отчаянье». Политик назвал конфликт против Ирана войной, которая ведется в том числе по идеологическим причинам, в которой не будет победителей и которая ему очень сильно напоминает Вьетнамскую войну.

В 2003 году Шрёдер, находясь на посту канцлера, не позволил Германии участвовать в войне в Ираке, напомнили журналисты.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

