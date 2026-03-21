Россия и Япония договорились о квотах на вылов лососевых

Россия и Япония утвердили квоты на вылов лососевых на 2026 год
Андрей Шапран/РИА «Новости»

Представители Японии и России достигли соглашения по квотам на вылов лососевых, которые будут действовать для японских рыбаков в 200-мильной исключительной экономической зоне Японии в 2026 году. Об этом сообщил депутат верхней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки, его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что переговоры по лососю и форели между Японией и Россией ведутся еще со времен СССР и имеют историческое значение для двух стран, влияя на долгосрочную перспективу двусторонних отношений. Кроме того, эти переговоры остаются важным каналом взаимодействия между Москвой и Токио даже в условиях напряженной политической ситуации, добавил Судзуки.

Россия и Япония осуществляют рыболовство в 200-мильных исключительных экономических зонах друг друга на основании соглашений, подписанных в 1984 и 1985 годах. Каждый год страны проводят консультации для согласования квот на вылов морепродуктов.

До этого Камчатского края Владимир Солодов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что рыбохозяйственный комплекс региона пребывает в непростом положении из-за низкого подхода лосося.

Ранее в озере на Камчатке нашли изолированную популяцию рыб-каннибалов.

 
