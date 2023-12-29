«Столько целей одновременно мы еще не видели»: что известно о массированном ударе по Украине Залужный: на Украине произошли взрывы на промышленных и военных объектах

Ночью и утром Украина подверглась массированному удару. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждает, что страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотников. Представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что «столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели». В Минобороны РФ подчеркнули, что целями удара были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы и места размещения военных.

Украина подверглась массированному удару, сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, взрывы произошли в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове, Запорожье и других городах.

По последним данным властей страны, в результате удара погибли не менее 17 человек, более 100 пострадали.

Атака ракетами и дронами

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ночью и утром по территории Украины было выпущено 122 ракеты и 36 ударных беспилотников «Шахед» (87 ракет и 27 дронов при этом были сбиты). Представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал изданию «Бабель», что «столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели».

Как написал Залужный, атакованы были объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. Минэнерго Украины сообщило об отключениях электроэнергии в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

«Мы будем бороться, чтобы гарантировать безопасность своей стране, каждому городу, всему нашему народу», — пообещал Зеленский.

В ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе СВО сказано, что «за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками».

«Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены», — уточнили в оборонном ведомстве РФ.

Киев, Харьков, Одесса

Согласно данным украинских СМИ, в столице страны погибли три человека, еще 28 пострадали. В Шевченковском районе города люди попали под завалы складского помещения.

По словам мэра Виталия Кличко, 25 человек в результате атаки были госпитализированы, троим медики оказали помощь на месте.

Согласно публикациям СМИ, в Киеве также было повреждено здание станции метро «Лукьяновская», она временно работала как укрытие, но уже снова функционирует в обычном режиме. ТАСС со ссылкой на неназванные источники сообщало, что целью был военный завод «Артем», расположенный неподалеку от «Лукьяновской».

Кроме того, в Шевченковском районе горел недостроенный бизнес-центр. Военная администрация города утверждает, что там, а также в Подольском и Святошинском районах произошли возгорания в жилых домах. Klymenko Time написала, что из-за крупного пожара (какого именно не уточняется) в Киеве ухудшилось качество воздуха, городские власти рекомендовали ограничить пребывание на улице.

«Страна.ua» написала о трех погибших и 11 раненых в Харькове. Были зафиксированы повреждения складских и производственных зданий, транспортного депо, предприятия, поврежден автомобиль скорой помощи.

По словом мэра Игоря Терехова, ночью и утром в городе зафиксировали не меньше 12 ударов. Из-за обстрела в Харькове возникли проблемы с подачей электричества для транспорта.

Как пишут украинские СМИ, в Одессе погибли три человека.

Глава областной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что обломки сбитого дрона упали на многоэтажное здание в городе. После этого произошло возгорание.

Днепр, Запорожье, Львов

«Страна.ua» со ссылкой на данные местных властей написала о шести погибших и 28 пострадавших после утреннего прилета.

«Кроме торгового центра и роддома, разрушен до основания один частный дом, повреждены восемь админзданий, по меньшей мере два десятка многоэтажек, автомобили», — утверждает издание.

По данным украинских СМИ, в Запорожье погибли четверо, ранены еще 12 человек.

Одна из ракет разрушила частный дом.

«Вместо дома — воронка, обломки кирпича, стройматериалов, остатки быта и уюта… Сердце обливается кровью», — написал в своем Telegram-канале глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

Он добавил, что поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры.

МВД Украины заявило, что во Львове погиб один человек, пострадали еще девять.

Мэр Андрей Садовой сообщал о пожаре на объекте критической инфраструктуры.

Глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий заявил, что в городе после взрывов повреждено предприятие:

«Зафиксировали частичное разрушение админздания и производственных цехов».