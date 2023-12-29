«Нарушение договора»: Россия против передачи Аргентиной неисправных российских Ми-171Е Украине Посол в Аргентине Феоктистов: Россия выступает против передачи вертолетов Киеву

Россия возражает против передачи Украине купленных Аргентиной Ми-171Е, заявил посол РФ в стране Дмитрий Феоктистов. Оба вертолета были приобретены для снабжения станций в Антарктиде и поисково-спасательных работ, сейчас они неисправны, но «сути дела это не меняет». Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил принципиальную позицию РФ и предупредил Буэнос-Айрес о последствиях.

Россия категорически против передачи Аргентиной вертолетов Ми-171Е Украине, заявил посол РФ в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.

«Аргентина традиционно придерживалась принципиальной позиции о непоставках вооружений и военной техники в зоны конфликтов, в том числе на Украину», — отметил дипломат.

Он добавил, что до правительства нового президента страны Хавьера Милея был доведен сигнал о «важности и в дальнейшем строго следовать этой линии».

В середине декабря интернет-портал Noticias Urbanas сообщал о том, что кабмин латиноамериканской страны хочет передать Украине два купленных в России транспортных вертолета Ми-171Е. По его данным, этот вопрос обсуждался, когда Владимир Зеленский приезжал на инаугурацию Милея 10 декабря.

«Аргентинская сторона официально это не комментирует», — сказал Феоктистов.

Как Аргентина передумала

Вертолеты были куплены Аргентиной в 2011 году для снабжения полярных станций в Антарктиде и выполнения поисково-спасательных работ.

«Ранее наши вертолеты активно задействовались аргентинцами в своих антарктических операциях и высоко оценивались за их качество и надежность», — подтвердил посол РФ.

Сделка предполагала покупку еще трех вертолетов, но, как уточняет Noticias Urbanas, Россия из-за санкций не смогла выполнить обязательства по их поставке.

С предложением передать Украине вертолеты ранее обращались представители США, но прошлый кабмин Аргентины ответил отказом.

«Как заявили в Соединенных Штатах, стоимость вертолетов может быть учтена при расчете за покупку (истребителей) F-16 Fighting Falcon. Кроме того, передача вертолетов была бы воспринята как небольшой, но важный жест поддержки Украины», — говорится в публикации портала.

В настоящее время переговоры возобновились, и, как сообщил Noticias Urbanas, передача вертолетов может начаться в ближайшие дни.

«Это действие выводит Аргентину из ее нейтральной позиции... Ми-171Е, оснащенные дополнительными топливными баками, метеорологическим радаром, аварийными поплавками и грузовым краном для дальних операций в Антарктиде, представляют собой значительный вклад в возможности ВВС Украины», — отмечается в материале.

Оба вертолета неисправны

По словам российского дипломата, оба вертолета неисправны.

«Сейчас винтокрылые машины находятся в нерабочем состоянии и требуют капитального ремонта, но сути дела это не меняет: мы категорически против их передачи противникам России. Тем более что это противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя», — заявил Феоктистов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» предупредил, что решение о передаче Ми-171Е может иметь для Буэнос-Айреса долгоиграющие последствия:

«При покупке этих вертолетов аргентинская сторона подписала договор, в котором указано, кто будет пользоваться этими вертолетами. Такой договор называется соглашение конечного пользователя. Передавать вертолеты третьей стороне страна не имеет права. Это нарушение договора и страна несет за это ответственность. Причем это прописано не только двойным договором, но и рядом международных обязательств. Если такое произойдет, то, естественно, это скажется на наших отношениях, и у нас будут серьезные претензии к аргентинскому руководству и вновь избранному президенту».