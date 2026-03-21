В Белгородской области при детонации дрона пострадал человек

Гладков: в Шебекинском округе мужчина пострадал при взрыве БПЛА
В хуторе Бондаренков Шебекинского округа мужчина получил ранения в результате детонации беспилотника. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, у пострадавшего диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение предплечья. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу.

После оказания медицинской помощи мужчину планируют перевести в городскую больницу №2 Белгорода.

Этим утром беспилотники врезались в новостройку, повредив крышу и несколько квартир в Уфе. В результате пострадали два человека — строители, работавшие на объекте. Госпитализация им не потребовалась, пожар на месте был оперативно потушен.

Очевидцы сообщили, что услышали громкий звук, после чего над зданием появился дым. При этом дом еще не введен в эксплуатацию и не заселен.

За прошедшую ночь над регионами России перехватили и уничтожили 283 украинских беспилотника. Они были сбиты над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской и Самарской областями, а также над Крымом, Татарстаном и Московским регионом.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.

 
