Военная операция на Украине, день 666-й

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Украинские военные не смогли выполнить поставленные задачи во время контрнаступления и понесли большие потери. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

«Контрнаступление не принесло ожидаемых результатов. Оно было прекращено из-за наступления зимы и потому, что соотношение сил между Россией и Украиной фактически зашло в тупик. На линии фронта больше нет существенных подвижек, есть большие потери в людях и технике, но прогресс незначителен», — сказал Павел.