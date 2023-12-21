Военная операция на Украине, день 666-й

БПЛА сбит на территории Суражского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Российские артиллеристы ударили по скрытым позициям ВСУ под Донецком, сообщили в Минобороны РФ.
Уничтожено несколько единиц легкой бронетехники и скопление живой силы украинских войск.
Командование Воздушных сил Украины сообщило, что по стране был нанесен удар 35 БПЛА. 34 из них были сбиты.
Вооруженные силы Украины 25 раз за сутки открывали огонь по территории ДНР, 15 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщает ТАСС.
Выпущено 79 единиц различных боеприпасов. В результате обстрелов повреждены семь жилых домостроений в Киевском и Петровском районах Донецка, а также три объекта гражданской инфраструктуры.
Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России при помощи неуправляемых авиационных ракет уничтожили полевые позиции и живую силу противника на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российские десантники с помощью FPV-дронов сожгли три лодки с десантом ВСУ на Днепре в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.
Украинские военные не смогли выполнить поставленные задачи во время контрнаступления и понесли большие потери. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.
«Контрнаступление не принесло ожидаемых результатов. Оно было прекращено из-за наступления зимы и потому, что соотношение сил между Россией и Украиной фактически зашло в тупик. На линии фронта больше нет существенных подвижек, есть большие потери в людях и технике, но прогресс незначителен», — сказал Павел.
Франция продолжит выделять средства для помощи Украине, заявил президент Эммануэль Макрон.
«Мы не воюем с Россией. Но мы не должны допустить, чтобы Россия одержала победу», — заявил политик.
Президент Франции Эммануэль Макрон на международном авиасалоне в Ле-БуржеStephanie Lecocq/Reuters
В Евросоюзе уже идет подготовка 13-го и 14-го пакетов санкций в отношении России, заявил «Известиям» депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски.