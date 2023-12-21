«Бессвязный набор слов»: почему пресс-конференция Зеленского вызывает недоумение

Владимир Зеленский во время ежегодной пресс-конференции по итогам года в Киеве, 19 декабря 2023 года

Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию по итогам года. Много внимания он уделил возможной мобилизации и оборудованию полос обороны. Что именно сказал Зеленский, поняли ли его военные и насколько украинский президент соответствует занимаемой должности верховного главнокомандующего — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Пресс-конференция Владимира Зеленского — ад для стенографиста. Он говорил много, горячо, периодически возбуждаясь более обычного, торопился, перескакивал с место на место. Остановимся всего на двух вопросах его выступления: мобилизации и фортификационном оборудовании местности.

Зеленский и мобилизация

Сразу скажем: президент Украины не владеет установленной терминологией по вопросам мобилизации, перевода войск на организационно-штатную структуру военного времени, формирования новых частей и соединений, их доукомплектования и дообеспечения.

К тому же, многое, о чем говорил Владимир Зеленский, в типовой мобилизационный план не включается по определению. В частности, «вопросы ротации и вопросы отпусков». Глава государства заявил, что в проекте мобилизационного плана он «пока не увидел демобилизации», которую «считает вопросом номер один». Позже добавил: «Как называется этот вопрос? Может быть, неправильно называть его демобилизацией?»

Подскажем президенту Украины: демобилизация личного состава должна осуществляться в соответствии с законом Верховной Рады и только по завершении военных действий . Похоже, Владимир Зеленский плохо представляет, как функционируют центральные органы военного управления собственной страны, кто чем в них занимается, на кого и какие возложены задачи.

Зеленский и полосы обороны

В ходе пресс-конференции президента Украины спросили: «Недавно вами было принято решение о строительстве фортификационных сооружений вдоль линии фронта. Скажите, будут ли масштабы этой работы походить на то, что россияне построили на своей территории? Почему украинцы только сейчас начинают эту работу?»

Вместо четкого ответа Зеленский высыпал какой-то практически бессвязный набор слов и предложений, из которого абсолютно непонятно — кто и чем занимается, кто за что отвечает:

«Было принято решение не о начале, а о продолжении усилий, и это очень важно. Есть, например, наши областные администрации, я хочу их очень поблагодарить, потому что в большинстве своем они в Украине делали эту работу с начала войны без всяких вопросов, кто должен это делать».

Поручать областным администрациям фортификационное оборудование полос обороны — это, безусловно, новое слово в военном деле. Ранее до этого не додумывался никто, поскольку все перечисленное относится к компетенции соответствующих командиров и командующих.

В общем, президенту Украины надо основательно позаниматься собой, тщательно готовиться к подобным выступлениям, подбирать слова и выражения, соответствующие общепринятой военной терминологии, чтобы в конечном итоге в полном объеме соответствовать занимаемой должности верховного главнокомандующего.

Как должен вести себя верховный главнокомандующий

Верховный главнокомандующий страны должен говорить ясно и коротко. Его предложения должны быть вполне конкретными и соответствовать духу и содержанию оперативных директив. Глава государства ни при каких обстоятельствах не должен допускать двойного толкования своих слов

К примеру, главнокомандующему не стоит безадресно рассуждать о ротации и справедливости (как это делал Владимир Зеленский), а стоит формулировать вполне конкретные указания Минобороны и Генеральному штабу: отработать порядок вывода на отдых и доукомплектование частей с передовой и их замены военнослужащими второго эшелона и резерва.

Или же, в частности, главнокомандующий должен не призывать к некоей стандартизации в фортификационном оборудовании полос обороны, а вполне однозначно своим решением определить начертание оборонительных рубежей и отсечных позиций, а также объем и содержание работ. Публично детализировать эту деятельность, конечно, не стоит, но сказать об этом в подобных выражениях вполне можно.

Высший руководящий состав вооруженных сил должен слышать от своего верховного главнокомандующего не спорные мнения и приглашения к дискуссии, а вполне однозначные указания. Ведь впоследствии на основе выступления главы государства они должны за самое короткое время составить необходимые планы работы. По-другому государством и его вооруженными силами в военное время руководить просто нельзя. И складывается впечатление, что Владимир Зеленский не совсем это понимает.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).