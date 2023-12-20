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Политика

Украинцы требуют мобилизовать депутатов. Военная операция, день 665-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 665-й день

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Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне проведения спецоперации на Донецком направлении

Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне проведения спецоперации на Донецком направлении

Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Взрывы прогремели ночью в Киеве и Харькове. ЕС не отменит антироссийские санкции даже в случае подписания мирного договора, рассказал источник ТАСС. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной. На сайте Зеленского появилась петиция с призывом мобилизовать чиновников и депутатов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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8:42

Абоненты «Киевстара» сообщают о сбоях в работе оператора — в некоторых городах пропала связь и не работает приложение, пишет Telegram-канал Klymenko Time.

8:29

На сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция с призывом мобилизовать украинских депутатов и чиновников, передает РИА Новости.

8:21

Организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Думаю, что зима, весна — закончится вся история с точки зрения организованного военного сопротивления. Скорее всего, что фронт рухнет», — сказал Балицкий

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Александр Кряжев/РИА Новости
8:17

В зоне СВО ликвидировали наемника из США Итана Хантера Хертвека, сообщил Telegram-канал TrackANaziMerc.

Молодому человеку был 21 год. В ВСУ вступил летом 2023 года в качестве военного медика, но на деле выполнял боевые задачи. По данным СМИ, Хертвека ликвидировали в районе Авдеевки.

8:14

❗️ Сенат США вернется к обсуждению вопроса о предоставлении помощи Украине в январе 2024 года, сообщил лидер демократического большинства Чак Шумер.

8:10

ЕС не отменит антироссийские санкции даже в случае полного завершения боевых действий на Украине и подписания соглашения о мире, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

8:07

Несколько взрывов прогремело ночью в Харькове, сообщило издание «Зеркало недели».

8:04

Взрывы раздались ночью неподалеку от окраин Киева, сработала система ПВО, сообщила киевская городская военная администрация.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 665-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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