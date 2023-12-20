Украинцы требуют мобилизовать депутатов. Военная операция, день 665-й

Абоненты «Киевстара» сообщают о сбоях в работе оператора — в некоторых городах пропала связь и не работает приложение, пишет Telegram-канал Klymenko Time.
На сайте офиса Владимира Зеленского появилась петиция с призывом мобилизовать украинских депутатов и чиновников, передает РИА Новости.
Организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной, заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Думаю, что зима, весна — закончится вся история с точки зрения организованного военного сопротивления. Скорее всего, что фронт рухнет», — сказал Балицкий
В зоне СВО ликвидировали наемника из США Итана Хантера Хертвека, сообщил Telegram-канал TrackANaziMerc.
Молодому человеку был 21 год. В ВСУ вступил летом 2023 года в качестве военного медика, но на деле выполнял боевые задачи. По данным СМИ, Хертвека ликвидировали в районе Авдеевки.
❗️ Сенат США вернется к обсуждению вопроса о предоставлении помощи Украине в январе 2024 года, сообщил лидер демократического большинства Чак Шумер.
ЕС не отменит антироссийские санкции даже в случае полного завершения боевых действий на Украине и подписания соглашения о мире, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
Взрывы раздались ночью неподалеку от окраин Киева, сработала система ПВО, сообщила киевская городская военная администрация.