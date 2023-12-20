Украинцы требуют мобилизовать депутатов. Военная операция, день 665-й

Взрывы прогремели ночью в Киеве и Харькове. ЕС не отменит антироссийские санкции даже в случае подписания мирного договора, рассказал источник ТАСС. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной. На сайте Зеленского появилась петиция с призывом мобилизовать чиновников и депутатов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.