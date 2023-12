Киев не доверял Москве: как стал возможен обмен Медведчука на командиров «Азова»*

Обменять Виктора Медведчука на командиров украинского батальона «Азов» (организация запрещена в России) было сложнее всего с точки зрения переговоров, в качестве посредника в них участвовал российский миллиардер Роман Абрамович, написала газета The Wall Street Journal.

По ее информации, украинские власти «не доверяли русским». Несмотря на это, в итоге обмен произошел в ночь на 22 сентября 2022 года. Самолет с пятью освобожденными военными батальона в Анкаре встретил глава военной разведки Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов. После «ожесточенных дебатов» российская сторона разрешила ему подняться на борт и проверить личности пленных. Буданов сфотографировал их и отправил Андрею Ермаку, главе офиса Владимира Зеленского. Тот подтвердил, что это действительно те, кого обещала освободить Москва. Только после этого из Анкары в Россию вылетел самолет с Медведчуком.

Ключевая фигура или просто посредник

По данным The Wall Street Journal, во время переговоров по обмену Абрамович встречался с лидерами Турции и Саудовской Аравии, а также приезжал в Ростов-на-Дону, чтобы лично убедиться, что все идет по плану. The Washington Post также сообщала, что бизнесмен контактировал по поводу сделки с Ермаком и директором ФСБ России Александром Бортниковым. The Telegraph называла его «ключевой фигурой» в переговорном процессе.

Однако источники «Украинской правды» в правоохранительных органах Украины считают роль Абрамовича не такой значительной.

«Он посредник, не больше», — подчеркнул один из них.

The Wall Street Journal отметила, что Абрамович на личном самолете доставил в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд иностранных наемников, которых Россия освободила в рамках той же сделки. Издание описывает частный джет миллиардера как роскошный, с отделанными золотом кожаными сиденьями. В полете «истощенных заключенных» угощали свежим лососем и давали им курить сигареты прямо на борту.

Во время полета Абрамович общался с пленными. Те сначала не поверили, что это действительно он.

«[Британский наемник Пиннер] Шон сказал ему: «Вы похожи на Романа Абрамовича», а тот ответил: «Это потому, что я и есть Роман Абрамович, сэр», — вспоминал другой наемник Джон Хардинг.

Сложно вести переговоры об известных людях

По данным СМИ, сначала российская сторона согласилась обменять на Медведчука лишь 50 украинских военнопленных. Благодаря «огромным усилиям и построению очень сложной системы, в том числе с привлечением международных партнеров» Киеву удалось «существенно» увеличить это число, говорил Ермак. В итоге Москва согласовала обмен 150 пленных на Медведчука, но про освобождение командиров «Азова», со слов украинской стороны, не хотела и слышать.

«Очень сложно вести переговоры о людях, которые хорошо известны в СМИ. Чем меньше людей тебя знает, тем легче тебя освободить [из плена]. Когда ты знаменит, твоя ценность многократно возрастает», — отмечал источник «Украинской правды» из окружения Зеленского.

Он добавил, что сложнее всего было добиться обмена 22-летней парамедика Екатерины Полищук с позывным «Пташка» и фотографа Дмитрия «Ореста» Казацкова. Оба были на «Азовстали» в Мариуполе и попали в российский плен после сдачи завода.

Переломный момент

Ситуация на переговорах изменилась после удара по расположенному в ДНР поселку Еленовка, утверждает «Украинская правда». Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 июля 2022 года, под огонь тогда попал следственный изолятор, в котором содержались пленные украинские военнослужащие.

Минобороны России сообщало, что по тюрьме, где находились в том числе члены «Азова», ударила из реактивных систем залпового огня HIMARS сама украинская армия. Глава ДНР Денис Пушилин тоже обвинил в обстреле Еленовки ВСУ и назвал случившееся провокацией, цель которой — уничтожить тех, кто начал давать показания.

Украинская разведка заявила, что помещение с пленными якобы взорвали минами российские наемники из ЧВК «Вагнер», чтобы скрыть следы пыток.

По информации «Украинской правды», после взрыва Киев передал, что будет менять Медведчука не меньше чем на 200 человек и только с участием командиров «Азова». В итоге Россия отдала 215 человек. Москва получила 55 человек.