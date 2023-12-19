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Политика

Военная операция на Украине, день 664-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 664-й день

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Александр Река/ТАСС
Российские военные сорвали ротацию ВСУ к северу от Артемовска, заявили в Минобороны РФ. Командир штурмового подразделения «Ахмата» сообщил о продвижении на этом направлении. Американский конгрессмен Тим Берчетт утверждает, что Украина крадет часть средств, которые ей выделяют США. Bloomberg передает, что Пентагон исчерпает свои возможности помогать Киеву 30 декабря. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:50

Главы Минфинов и центробанков стран «Большой семерки» (G7) проведут сегодня онлайн-переговоры, на которых будут обсуждать в том числе поддержку Украины. Об этом сообщает Reuters.

8:36

Великобритания в ближайшие недели подпишет десятилетний пакт о безопасности с Украиной, в рамках которого Лондон будет делиться военно-морским опытом, сообщает Telegraph.

8:30

Командир штурмового подразделения «Ахмата» с позывным «Шустрый» заявил о продвижении под Артемовском, сообщает РИА Новости.

8:27

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» сорвали ротацию ВСУ к северу от Артемовска, сообщили в Минобороны.

8:20

Американский конгрессмен Тим Берчетт в интервью Fox News заявил, что украинские власти крадут предоставляемые США средства.

«Мы отправляем им наши деньги, а они крадут половину. Мы посылаем им вооружение, но они не умеют им пользоваться», — сказал Берчетт.

8:15

В Россию с Украины вернули ребенка при посредничестве Катара и содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, сообщил ТАСС. Ребенок находился на территории Украины последние четыре года. Встреча девятилетнего Никиты с матерью Александрой Жулиной состоялась в московском аэропорту Внуково.

8:10

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что в данный момент нельзя назвать сроки, в которые Украина могла бы выполнить требования для вступления в НАТО.

8:05

Пентагон предупредил, что возможности оборонного ведомства США помогать Киеву будут исчерпаны 30 декабря, если дополнительное финансирование для Украины не будет одобрено конгрессом. Об этом пишет Bloomberg.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 664-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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