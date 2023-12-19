Военная операция на Украине, день 664-й

Главы Минфинов и центробанков стран «Большой семерки» (G7) проведут сегодня онлайн-переговоры, на которых будут обсуждать в том числе поддержку Украины. Об этом сообщает Reuters.
Великобритания в ближайшие недели подпишет десятилетний пакт о безопасности с Украиной, в рамках которого Лондон будет делиться военно-морским опытом, сообщает Telegraph.
Командир штурмового подразделения «Ахмата» с позывным «Шустрый» заявил о продвижении под Артемовском, сообщает РИА Новости.
Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» сорвали ротацию ВСУ к северу от Артемовска, сообщили в Минобороны.
Американский конгрессмен Тим Берчетт в интервью Fox News заявил, что украинские власти крадут предоставляемые США средства.
«Мы отправляем им наши деньги, а они крадут половину. Мы посылаем им вооружение, но они не умеют им пользоваться», — сказал Берчетт.
В Россию с Украины вернули ребенка при посредничестве Катара и содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, сообщил ТАСС. Ребенок находился на территории Украины последние четыре года. Встреча девятилетнего Никиты с матерью Александрой Жулиной состоялась в московском аэропорту Внуково.
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что в данный момент нельзя назвать сроки, в которые Украина могла бы выполнить требования для вступления в НАТО.
Пентагон предупредил, что возможности оборонного ведомства США помогать Киеву будут исчерпаны 30 декабря, если дополнительное финансирование для Украины не будет одобрено конгрессом. Об этом пишет Bloomberg.