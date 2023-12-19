Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной, 19 декабря 2023 года

«Хрена с два, а не ни дюйма на Восток». Путин рассказал, хочет ли Россия воевать с Западом Путин: спецоперация выявила проблемы, нужно перестроить работу связи и разведки

Путин заявил на коллегии Минобороны, что США вместе с союзниками «переиграли» российское руководство в ситуации на Украине после 2014 года. Он также подчеркнул, что Москва не планирует воевать с Европой. При желании стран Запада договориться по поводу Украины Россия намерена вести диалог, исходя из своих интересов, добавил президент. Шойгу отметил, что за 2023 год в российские войска принято около 490 тыс. военнослужащих по контракту и добровольцев.

Военные проблемы и достижения

Спецоперация выявила проблемы, с которыми нужно работать, заявил президент России Владимир Путин на коллегии министерства обороны страны. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По словам главы государства, надо серьезно перестраивать работу системы связи, эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности спутниковой группировки, причем не только в зоне проведения спецоперации, но и на глобальном уровне.

«Предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Знаю, что изменения происходят, они происходят достаточно быстро, я еще об этом скажу. Но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию», — сказал президент.

При этом, по словам Путина, уровень современных вооружений стратегических ядерных сил России достиг 95%. До конца 2023 года на боевое дежурство в ракетные войска стратегического назначения страны введут 15 пусковых установок ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард».

Также России следует нарастить выпуск высокоточных снарядов и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, требует усовершенствования работа противовоздушной обороны (ПВО). По словам главы государства, «даже маленькие, казалось бы, безобидные дроны наносят ущерб». В то же время союзники Украины поставляют ей много беспилотников и планируют передать истребители F-16.

Про Запад

Путин обратил внимание, что государства Запада в каком-то смысле «переиграли» Россию в ситуации на Украине после 2014 года. По словам президента, фактически США и их союзники «развязали войну» сразу после событий девятилетней давности из-за нежелания следовать Минским соглашениям. Россия при этом была вынуждена втянуться для защиты людей, «чтобы их там не истребили». Запад же «с удовольствием» наблюдал за происходящим в зоне украинского конфликта. С этой точки зрения США вместе с союзниками и «переиграли» российское руководство.

Запад по-прежнему не отказывается от своих агрессивных целей, заявил президент России. Как отметил Путин, агрессивный характер НАТО уже не скрывается, а в документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство.

По мнению президента, такая большая страна, как Россия, западным странам не нужна — Путин считает, что они хотят «поделить ее на куски и подчинить».

«Цель однозначна — втянуть Украину в НАТО. Вспомним, в 1991 году еще сказали «ни дюйма на Восток». Хрена с два, а не «ни дюйма». У нашего забора здесь торчат и торчали.<...> Просто такая страна, как Россия, не нужна: слишком большая — поделить надо, ее подчинить кусками, как они кусками себе Европу подчиняют», — сказал глава государства.

Как считает Путин, западные страны, снабжая Украину разведывательной информацией, направляя военных советников и вооружение, ведут против России гибридную войну. Если же политики на Украине, в Европе и США, которые агрессивно настроены в отношении России, захотят договариваться — пусть это делают, российская сторона будет вести диалог по Украине исходя из своих интересов.

Путин подчеркнул, что Москва не планирует воевать с Европой.

«США очень беспокоило сближение России с Европой, они пугали Москвой, но Москва не собиралась воевать с Европой и сейчас не собирается», — сказал он.

Участники СВО

Президент попросил почтить минутой молчания память солдат, участвовавших в спецоперации, и поблагодарил военных за службу и добросовестное выполнение обязанностей.

Он назвал 2023 год напряженным для Вооруженных сил Российской Федерации. При этом, по словам Путина, все профессионально и мужественно решали задачи специальной военной операции. Как отметил глава государства, в настоящее время ВС РФ владеют инициативой в зоне проведения СВО.

«Оценивая текущую ситуацию на земле, на линии боевого соприкосновения, можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой», — отметил Путин.

По данным главы страны, патриотического настроя придерживается большинство россиян, что является надежной опорой армии и флота России.

«Особо отмечу беспрецедентную поддержку нашего народа, поддержку защитников отечества, патриотический настрой абсолютного большинства граждан страны, единство и сплоченность людей разных национальностей и вероисповеданий», — сказал Путин.

Позднее пресс-служба Кремля сообщила, что президент вручил медали «Золотая Звезда» девяти бойцам, которые проявили себя в ходе спецоперации. Среди них: подполковник Сергей Ирхин, майор Андрей Митяшин, капитан Айнур Сафиуллин, старший лейтенант Роман Дебелый и другие. Путин обратил внимание, что военнослужащим приходится действовать в непростых условиях, но благодаря настрою солдат и офицеров Россия добьется всех поставленных целей СВО.

Шойгу назвал ВС РФ наиболее боеспособной армией мира

Министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны рассказал о количестве поставленных Западом Украине вооружений. По его словам, западные страны передали Киеву 5220 танков, БМП и БТР, также были поставлены 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тыс. беспилотных летательных аппаратов и свыше 1300 артиллерийских систем.

С начала контрнаступления 4 июня, по данным Шойгу, ВСУ потеряли 159 тыс. военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков и большое количество прочей военной техники, в том числе иностранного производства.

Российскую армию он назвал наиболее боеспособной армией мира. Как отметил министр, вооружение, которым оснащены российские войска, проверено в боевых условиях.

По словам Шойгу, каждый день более полутора тысяч человек подают заявления о приеме на военную службу.

«Только в этом году набрано около 490 тыс. военнослужащих по контракту и добровольцев», — сказал он.

Как отметил глава ведомства, Россия до конца 2024 года планирует увеличить численность военнослужащих по контракту с учетом комплектования новых формирований до 745 тыс. человек.