Правило No Russia и заморозка активов: каким получился «алмазный» пакет санкций ЕС Евросоюз в 12-м пакете санкций запретил реэкспорт в Россию

В РФ остается все меньше отраслей, в отношении которых Евросоюз мог бы ввести санкции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он оценил последствия «алмазного» пакета антироссийских ограничений ЕС, принятого накануне. В Европе целились в дорогостоящие секторы экономики РФ и стремились затруднить обход санкций. Однако, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, почти 19 тыс. незаконных ограничений вредят прежде всего самим европейцам.

Представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что «уже исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции» против России. Об этом он сказал во время брифинга.

По его мнению, «самое примечательное» в 12-м пакете рестрикций — ограничения против российского общества «Знание». Их чиновник назвал «красноречивым свидетельством санкционного безумия». А «небольшую опасность» представляет заморозка активов предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ в Европе, потому что их там нет.

Он добавил, что к ограничениям в отношении российских алмазов власти готовились.

«Не думаю, что отсутствуют варианты обхода этих санкций. Они есть, и мы их реализуем. В любом случае, все будет делаться так, чтобы защищать и обеспечивать наши интересы», — заверил Песков.

Министр финансов Антон Силуанов уточнил, что РФ будет перенастраивать рынки сбыта на другие регионы.

«Алмазный пакет» санкций

Накануне Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций из-за агрессивной военной операции против Украины.

В заявлении Совета ЕС утверждается, что новые меры нацелены «на дорогостоящие секторы российской экономики и затрудняют обход санкций ЕС». Ограничения коснулись 61 человека и 86 организаций и компаний.

Основным нововведением стал запрет на импорт алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России с 1 января 2024 года . В Еврокомиссии считают, что потери РФ составят €4 млрд в год.

Вводится запрет на импорт из России сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки и труб, литиевых аккумуляторов, термостатов электромоторов и сервоприводов для БПЛА.

ЕС добавил требование, чтобы компании Европы, занимающиеся поставками продукции и технологий двойного назначения, обязательно имели в контрактах статью, запрещающую их реэкспорт в РФ. Она получила название «Статья: не в Россию» (No Russia clause).

В новом пакете впервые предусмотрена возможность конфискации активов российского юридического или физлица для выплаты компенсаций компаниям ЕС, российская собственность которых перешла в собственность РФ или российского бизнеса.

Ужесточается механизм обмена информацией для идентификации судов и компаний, не соблюдающих потолок на нефть: ЕС обязал уведомлять о продаже танкеров любой третьей стране, чтобы избежать их использования для обхода запрета на импорт российской нефти.

При этом в ЕС решили сделать ряд исключений из ограничений на ввоз вещей с территории России: Брюссель разрешил въезд в страны союза из РФ автомобилей европейских граждан (при использовании в личных целях) и автомобилей с дипномерами; снят запрет на ввоз россиянами предметов личной гигиены и одежды.

Кто в «черном списке»

Среди оказавшихся под санкциями физических лиц оказался сын замглавы Совбеза Дмитрия Медведева Илья (как утверждается, за oрганизацию прeдоставления российских госуслуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях), жена губернатора Кузбасса Анна Цивилева, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов, глава Башкирии Радий Хабиров, главком Воздушно-космических сил России Виктор Афзалов, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, предприниматель Габриэль Темин (проживающий в Финляндии гражданин Франции, обвиняется в нарушении санкционных правил с отягчающими обстоятельствами), а также 14 членов ЦИК России.

«Значит, все делаем правильно», — так отреагировал на свое включение в «черный список» Илья Медведев.

Под ограничения в отношении юридических лиц попали IT-компании, телеканалы «Царьград» и «Спас», группа «АльфаСтрахование», особая экономическая зона «Алабуга», мобильные операторы «Крымтелеком» и «Миранда-медиа», институты, авиастроительные и оборонные предприятия — Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина, ПАО «Туполев», Казанский авиазавод и Казанский вертолетный завод, а также уже упомянутое общество «Знание». Кроме того, в список были внесены семь частных военных компаний из России и их руководители.

Почти 19 тыс. санкций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал принятие 12-го пакета санкций.

«Европейские государства действуют под диктовку США, наносят вред прежде всего своим гражданам. Прогнозируется спад в экономике еврозоны в течение полугода. Это означает рецессию — первую со времен пандемии коронавируса, — написал политик в своем Telegram-канале.

По его словам, после утверждения Евросоюзом 12-го санкционного пакета против России введены 18 772 незаконные ограничительные меры.

В начале ноября замглавы МИД России Александр Грушко говорил, что общие потери Евросоюза от экономических санкций против России уже составили порядка $1,5 трлн.