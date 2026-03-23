Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

На Украине снова подняли вопрос мобилизации женщин

ТАСС: на Украине начали подготовку к мобилизации женщин
Shutterstock

На Украине в очередной раз начали обсуждать вероятность мобилизации женщин. Такой вопрос был поднят после того, как в Харьковской области объявили в розыск уклоняющуюся от призыва «военнообязанную» девушку, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Формальным поводом стало решение Харьковского районного ТЦК объявить в розыск «уклоняющуюся от мобилизации» девушку, которая не имеет даже медицинского образования и никогда не была связана с ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что также девушке был выписан штраф за неявку в ТЦК. По словам представителя силовых структур, таким образом в украинском обществе пытаются прощупать ситуацию и понять отношение граждан к полномасштабной мобилизации независимо от возраста и пола.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. В январе 2026-го министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что число уклоняющихся от службы в стране достигает 2 млн человек, а количество военнослужащих, самовольно покинувших свои части, составляет около 200 тыс.

Ранее сообщалось, что на Украине могут принять закон о мобилизации депутатов оппозиции.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
