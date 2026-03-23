На Украине снова подняли вопрос мобилизации женщин

На Украине в очередной раз начали обсуждать вероятность мобилизации женщин. Такой вопрос был поднят после того, как в Харьковской области объявили в розыск уклоняющуюся от призыва «военнообязанную» девушку, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Формальным поводом стало решение Харьковского районного ТЦК объявить в розыск «уклоняющуюся от мобилизации» девушку, которая не имеет даже медицинского образования и никогда не была связана с ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что также девушке был выписан штраф за неявку в ТЦК. По словам представителя силовых структур, таким образом в украинском обществе пытаются прощупать ситуацию и понять отношение граждан к полномасштабной мобилизации независимо от возраста и пола.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. В январе 2026-го министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что число уклоняющихся от службы в стране достигает 2 млн человек, а количество военнослужащих, самовольно покинувших свои части, составляет около 200 тыс.

Ранее сообщалось, что на Украине могут принять закон о мобилизации депутатов оппозиции.