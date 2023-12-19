«Жизнь так изменилась, что мне переводят с русского»: Владимир Зеленский подвел итоги года Зеленский: Генштаб и Залужный просят призвать еще 500 тыс. человек

Причина неудачи ВСУ на южном фронте в ходе контрнаступления в «неконтролируемом небе», заявил Зеленский в ходе пресс-конференции. По его словам, украинская армия оказалась в 2023 году в сложной ситуации, поскольку ВС РФ почти полностью оккупировала центральные регионы. Президент не считает, что Украина может постепенно перейти к проигрышу и рассчитывает на финансовую помощь США. Также он рассказал о просьбе Залужного мобилизовать еще 450 — 500 тыс. человек. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Неудачи контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский провел итоговую пресс-конференцию. Глава государства назвал одну из причин неудачи наступления ВСУ на юге Украины.

«Неконтролируемое небо — это имело влияние на южную операцию 2023 года. Мы не контролируем небо, у нас нет достаточного количества соответствующих вооружений», — заявил Зеленский на своей пресс-конференции.

При этом глава государства ответил «нет» на вопрос, может ли Украина постепенно прийти к проигрышу в войне. По его словам, ВСУ оказались в сложной ситуации, будучи почти полностью оккупированными ВС РФ: по крайней мере, центральные регионы, логистика государства, дороги, железная дорога, доставка продуктов питания оказались в блокаде. На сегодняшний день, по его словам, ситуация иная.

Помощь стран Запада

Украинский президент выразил уверенность в том, что США продолжат оказывать финансовую поддержку.

«Я уверен, что США нас не предадут», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что в 2023 году страны — члены Европейского союза (ЕС) предоставили украинским властям много вооружения. Более того, по словам президента, региональное содружество планирует выделить €1,5 млрд на помощь Киеву до 24 декабря.

Глава государства подчеркнул, что в ближайшее время Брюссель должен согласовать проект финансирования страны в долгосрочной перспективе. Речь идет об инициативе ЕС, согласно которой региональное содружество намерено выделить €50 млрд на помощь Киеву в период с 2024 по 2027 год.

В НАТО, по словам Зеленского, страну не приглашают. Так он ответил на вопрос о возможности приема Украины в военный блок. Он назвал бредом сигналы о частичном участии в альянсе. По его словам, Киев никогда «не признает то, что часть Украины будет в НАТО».

Зеленский добавил, что контакты с отдельными западными странами по двусторонним гарантиям безопасности продвигаются медленнее, чем ожидалось.

Планы ВСУ

Зеленский рассказал о планах главы Генерального штаба ВСУ Валерия Залужного мобилизовать еще 450 — 500 тыс. человек. Глава Генштаба лично попросил об этом, уточнил президент.

При этом Зеленский отметил, что пока не утвердил просьбу, поскольку в настоящий момент нет конкретики по ротациям и отпускам для военных. Также, по словам президента, мобилизация полумиллиона украинцев обойдется в лишних 500 млрд гривен (более 1,2 трлн руб.). Он хочет получить от правительства понимание, откуда взять эти деньги.

Также президент отметил, что женщин мобилизовать ВСУ не планируют.

«Женщин не мобилизуем, закон о мобилизации женщин не подпишу», — заявил Зеленский.

Вернутся ли украинцы на Украину

Все политики и чиновники в стране обязаны стать моральным примером для общества, заявил Зеленский к вопросу о разгульном образе жизни части депутатов Верховной рады.

«Такого нет, здесь я с вами соглашусь. Что я могу сделать как президент? Я не могу их распустить, потому что тогда будут выборы», — указал Зеленский, отвечая на вопрос о разгульном образе жизни ряда законодателей.

Он пояснил, что сейчас на Украине нельзя проводить парламентские и какие-либо другие выборы из-за боевых действий.

Также президент Украины рассказал, что его дети остаются в стране: сын ходит в школу, а дочка учится в университете. «Я рад, что они здесь», — отметил президент.

Президент выразил уверенность в том, что многие украинцы вернутся домой, когда будет усилена ПВО, а ЕС и США сократят помощь украинским беженцам. По его словам, многие мужчины мобилизационного возраста выехали с Украины, «дав кому-то взятку».

Перевод с русского

Журналист турецкого издания Anadolu на пресс-конференции задал Зеленскому вопрос о событиях в секторе Газа на русском языке. Однако ответил Зеленский журналисту на украинском.

«Как изменилась жизнь. Переводчик мне начал переводить (с русского на украинский язык). Интересно», — отметил Зеленский, указав на наушник.

По мнению украинского президента, Россия не достигла ни одной победы на поле боя за 2023 год. Он назвал не актуальным на сегодняшний день вопрос переговоров с Москвой.

«У нас есть «формула мира». <...> Когда будет готов соответствующий документ и все государства объединятся вокруг него, мы сможем передать его представителям России. Если они его воспримут, это будет сигнализировать о готовности к переговорам», — сказал он.

Зеленский добавил, что никто не знает, закончится ли война в 2024 году.