«Невыгодная ситуация»: президент Чехии предупредил о сдвиге в конфликте на Украине Президент Чехии Павел предупредил о негативном сдвиге в конфликте на Украине

В 2024 году в конфликте на Украине произойдет серьезное изменение, считает президент Чехии Петр Павел. По его мнению, сдвиг будет «не совсем в лучшем смысле этого слова». Политик связывает перемены с выборами в России и США, которые могут привести к невыгодной для Европы ситуации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Негативный прогноз

В 2024 году в военном конфликте на Украине произойдет серьезный сдвиг, заявил в интервью изданию Seznam Zpravy президент Чехии Петр Павел.

«Развитие конфликта на Украине указывает на то, что мы, скорее всего, увидим значительный прогресс в следующем году. И, судя по имеющимся пока сведениям, не совсем в лучшем смысле этого слова... Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело», — сказал чешский лидер.

По его мнению, на развитие конфликта повлияют выборы в России (где, как считает политик, победит Владимир Путин) и США (где результат не предопределен).

«Президент Путин очень ясно дал понять, что ни о каких мирных переговорах не может быть и речи, пока не станет ясен исход выборов в США. При этом он дал понять, что его партнером по возможным переговорам будет не кто иной, как США. А ни одна из крупных европейских стран», — высказал мнение Павел.

По мнению чешского лидера, его российский коллега ожидает, что в случае возвращения к власти Дональда Трампа «сможет договориться с ним вне зависимости от того, что думает Украина и остальная Европа».

«Может быть какой-то компромисс, который теоретически сможет вернуть Россию в статус ключевого игрока, а остальным придется как-то с этим мириться. Это ситуация, безусловно, невыгодная для нас, и мы посмотрим, насколько осуществим такой сценарий», — сказал президент Чехии.

Он добавил, что Путин «упорствует в своем видении мира, где события определяют сильные мира сего и среди них, конечно же, Россия».

«Время работает на Россию»

Петр Павел — последовательный сторонник помощи Киеву и не раз делал антироссийские заявления.

«Поддержка Украины является принципиально важным моментом для нашей [общей] безопасности. Россия должна быть привлечена к ответственности <...> Мы должны продолжать поддерживать Украину», — говорил он на саммите президентов государств Вишеградской группы (Чехии, Словакии, Венгрии и Польши) в ноябре.

На той же встрече Павел назвал РФ главной угрозой для ЕС. По его мнению, европейским странам необходимо готовиться к конфликту высокой интенсивности:

«Не только Чехия, но и НАТО воспринимает Россию как угрозу номер один в Европе, а это предполагает необходимость реалистично готовиться к такой угрозе. Все армии серьезно относятся к ней, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе».

В ноябре в интервью порталу novinky.cz Павел высказывал мнение, что в 2024 году по Украине могут появиться «зачатки переговоров».

«Развитие событий не дает оснований полагать, что украинская сторона получит военное превосходство. Сейчас время работает на Россию, имеющую более мощную мобилизационную базу людских ресурсов. Выиграв время, РФ сможет также дополнить и запасы материальных средств, которых ей давно не хватало», — отмечал он.

Мяч — у Киева, а Россия не угроза

Высказывания чешского лидера о том, что европейским странам нужно готовиться к военному конфликту с РФ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «истеричным». Москва не представляет никакой угрозы для Евросоюза, заверили в Кремле. Песков не сомневается, что НАТО продолжит снабжать Украину оружием, однако, по его словам, это никак не повлияет на решимость России и дальше проводить СВО.

Владимир Путин при этом неоднократно заявлял о готовности РФ к переговорам в случае инициативы со стороны украинских властей.

«Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры», — высказывался политик в ноябре.