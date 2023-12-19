«Главные события СВО еще впереди»: закончится ли конфликт с Украиной к 2026 году? Полковник Ходаренок: главные события операции РФ на Украине еще впереди

Россия планирует вести военные действия на Украине вплоть до 2026 года и взять города Харьков, Запорожье и Днепр. Об этом написало издание Bild. Насколько достоверна публикация в немецкой газете, на какой срок планируют военные кампании и чего ожидать от ВСУ в ближайшее время — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Журналисты германской газеты Bild полагают, что в 2024 году ВС РФ полностью возьмут под контроль территории ЛНР и ДНР и дойдут до реки Оскол в Харьковской области. Затем в Москве, по версии газеты, планируют взять города Харьков и Днепр. Далее до конца 2026 года Владимир Путин, как написал Bild, намеревается полностью овладеть территориями Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

Также в германской газете считают, что ВС РФ будут продолжать боевые действия на Херсонском направлении, где российские части и соединения будут удерживать позиции по реке Днепр, не занимая сам город.

Мнения по поводу публикации в германском издании среди представителей российского экспертного сообщества разошлись. Одни полагают, что газета Bild — это таблоид, к материалам которого не стоит относиться серьезно. Другие напоминают, что прогнозы газеты накануне событий 24 февраля 2022 года оправдались в полном объеме.

В отношении предположений Bild накануне специальной операции следует отметить, что далеко не одна эта газета публиковала подобные материалы (то есть Bild был далеко не единственным изданием в этом плане). Помимо этого, одно дело отрабатывать прогноз на ближайший месяц, и совершенно другое — на предстоящие три года. Только одно это заставляет с большим скепсисом относиться к публикациям подобного рода и считать их сочинением редакционного коллектива газеты , а не материалом, основанным на серьезном анализе и каких-либо утечках.

Как планируют военные действия

К тому же трехлетние прогнозы германских журналистов как-то очень сильно расходятся с общепринятой практикой стратегического планирования. Как известно, победа над противником в вооруженном конфликте высокой интенсивности не может быть достигнута одноразовым стратегическим усилием. Подобные задачи решаются обычно в рамках одной военной кампании (зимней, летне-осенней и пр.), иногда — в ходе нескольких кампаний.

По содержанию военные кампании являются частью войны, определенным ее этапом и представляют собой систему одновременных и последовательных различного вида и масштаба операций, объединенных общими военно-политической и стратегической целями и единым замыслом.

Обычно кампания планируется на период не более чем полгода (то есть отнюдь не до 2026 года). При этом генеральные штабы противоборствующих сторон определяют направления сосредоточения основных усилий, распределение сил и средств по стратегическим направлениям, состав и порядок создания на них стратегических группировок войск, их возможные задачи, основы взаимодействия, а также вопросы материально-технического обеспечения.

При этом детально разрабатываются планы только начальных операций. Последующие намечают лишь в самых общих чертах. Детальное планирование этих операций осуществляется уже в зависимости от результатов исходных операций.

Предполагаемые военные действия в 2024–2026 годах (по версии Bild) — это, по меньшей мере, шесть кампаний. Поскольку далеко не очевидно, какими будут конечные результаты первой из них — зимне-весенней кампании 2024 года, — не имеет смысла прогнозировать ход военных действий и в последующих пяти кампаниях.

Так что одно можно сказать совершенно точно — при подготовке своего аналитического текста германская газета Bild услугами консультанта по оперативно-стратегическому планированию явно не пользовалась.

Планы Киева

Не будем забегать на три года вперед, а только уточним, как будут примерно выглядеть планы военно-политического руководства Украины на зимне-весеннюю кампанию 2024 года.

Некоторые наблюдатели полагают, что недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в США изначально был обречен на провал из-за вражды демократов с республиканцами. Озвучивались оценки, что Зеленский не может рассчитывать на реальный успех в вопросе получения помощи от Вашингтона, пока республиканцы контролируют конгресс США. Делался вывод, что встречи президента Украины с американскими официальными лицами были просто перфомансом.

На самом деле это не совсем так. Глава Украины прибыл в Вашингтон отнюдь не в инициативном порядке, а по приглашению президента США Джо Байдена. Содержание беседы Владимира Зеленского и главы Белого дома в деталях нам, разумеется, неизвестно. Но с большой вероятностью можно предположить, что Джо Байден сказал Владимиру Зеленскому – «Деньги для вас мы найдем. Прошу вас рассказать в деталях, на что вы намерены их потратить».

Дело в том, что на Украине даже после неудачи летней наступательной операции по-прежнему раздаются призывы к продолжению различного рода «контрнаступов». Вполне вероятно, что в ходе встречи с Владимиром Зеленским президент Джо Байден настоятельно рекомендовал ВСУ на ближайшую зимнюю кампанию отказаться от лихих сабельных атак, перейти к стратегической обороне , накапливать силы, средства и продолжать наносить ракетно-авиационные удары по объектам ВС РФ на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Крыма.

Скорее всего, подобные удары усилятся с поступлением на оснащение ВСУ многофункциональных истребителей F-16. Вполне возможно, что средства дальнего огневого нападения будут переданы и другими государствами — участниками НАТО (в частности, озвучивалась схема, при которой Германия может поставить крылатые ракеты воздушного базирования Taurus через Швецию).

Некоторые специалисты не исключают передачу Соединенными Штатами Украине крылатых ракет наземного базирования типа BGM-109G «Грифон». Это изделие в целом аналогично по конструкции BGM-109 «Томагавк».

В 1989–1991 годах 442 имевшиеся в ВВС США ракеты BGM-109G были сокращены в соответствии с Договором о РСМД. Сокращены, но отнюдь не уничтожены в полном объеме. Американцы предъявляли тогда на ликвидацию двигательные установки, с которых было снято все оборудование, уничтожался только корпус. Так что вполне возможна некая реинкарнация ракет этого типа (вполне возможно, на основе уже новых технологий), тем более ДРСМД давно канул в лету. Скорее всего, Украина может получить десятки подобных изделий.

После неудачи летней наступательной операции ВСУ в российском экспертном сообществе возникла даже некоторая эйфория и определенная самоуспокоенность. Однако расслабляться еще преждевременно. Главные события специальной военной операции еще впереди.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).