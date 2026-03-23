Россия готова содействовать урегулированию ближневосточного конфликта

Россия горона готова оказывать содействие урегулированию конфликта вокруг Ирана. Об этом заявили в МИД РФ по итогам переговоров глав российского и иранского внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Аббаса Арагчи.

«Лавров подтвердил готовность России оказывать всемерное содействие в урегулировании имеющихся противоречий на Ближнем Востоке мирными средствами при учете интересов всех государств региона, без каких-либо двойных стандартов», — сказано в сообщении.

До этого президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что у него состоялись хорошие и продуктивные переговоры с Ираном, поэтому он принял решение отложить любые удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Исламской Республики на пять дней — на время новых встреч.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что поступает множество противоречивых заявлений о переговорах по Ирану. По его словам, Кремль следит за развитием событий и желает скорейшего урегулирования ситуации.



Ранее Иран счел решение США отложить удары попыткой сбить цены на энергоносители.