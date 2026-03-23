Shaman о планах завести детей с Мизулиной: «Как бог даст»

Певец Shaman (Ярослав Дронов — настоящее имя) в беседе с «Пятым каналом» намекнул, что пока не планирует заводить детей с женой Екатериной Мизулиной.
Дронов считает, что в вопросе семьи и детей не стоит торопить события.

«Поживем — увидим, тут как Бог даст. Понимаете, в чем дело, торопить события не стоит», — поделился артист.

5 ноября Shaman и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поженились в загсе Донецка. Пара отказалась от традиционных свадебных нарядов: они обменялись клятвами и кольцами, одетые в зеленую, похожую на военную форму, а также черный низ и белую обувь.

В ноябре Дронов рассказал kp.ru, что, вероятнее всего, его свадебное торжество с Екатериной Мизулиной пройдет в кругу близких. На вопрос, будет ли пышная свадьба, артист ответил: «Поживем — увидим». Исполнитель уточнил, что пара не планирует никаких «шумных историй».

В том же месяце Shaman уточнил, что Мизулина не поменяла фамилии после свадьбы. Певец объяснил, что для смены фамилии нужно менять паспорта, другие документы и «все, что за этим тянется».

Ранее Shaman раскрыл самое необычное требование своего райдера.

 
