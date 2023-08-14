❗️ Минтранс РФ отменяет обязательное дублирование информации на английском языке на схемах и указателях метро, монорельса, канатных дорог и фуникулеров, это же касается аудиосообщений, например, во время объявлений станций и остановок.
Обязанность для перевозчиков исключат из ведомственных приказов. Ведомство объясняет такое решение жалобами граждан, «социально-политической ситуацией в стране» и повышенной «информационной нагрузкой на пассажиров, пишет «Коммерсант».
Решение сократить число дипломатов в посольстве РФ в Молдавии было принято правящей Партией действия и солидарности вопреки интересам граждан страны, с целью угодить Западу и быть в тренде со странами НАТО, которые ранее поступили таким же образом. Об этом заявил корреспонденту ТАСС бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон.
Так он прокомментировал отъезд 45 дипломатов и сотрудников посольства РФ, провожать которых в аэропорт Кишинева приехали местные политики и представители общественности.
В ночь на 14 августа в Одессе прогремело три серии взрывов, пишет украинское издание Klymenko Time. По словам мэра города Геннадия Труханова, взрывы вызвали несколько пожаров.
Совокупная помощь Украине от Европейского союза достигла €20 млрд с февраля 2022 года. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано газете «Известия».
Он пояснил, что общая сумма «составляет около €20 млрд» и включает в себя «двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира в размере €5,6 млрд».
МВД России объявило в розыск по уголовной статье трех украинских генералов, в том числе замглавнокомандующего ВСУ Евгения Мойсюка, обвиняемых в обстрелах Донбасса, при которых погибли и пострадали более 100 человек. Это следует из базы розыска ведомства.
Также в базе МВД по уголовной статье разыскиваются генерал-майоры ВСУ Игорь Палагнюк и Андрей Ковальчук.