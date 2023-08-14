Взрывы в Одессе. Военная операция на Украине, день 537-й

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❗️ Минтранс РФ отменяет обязательное дублирование информации на английском языке на схемах и указателях метро, монорельса, канатных дорог и фуникулеров, это же касается аудиосообщений, например, во время объявлений станций и остановок.

Обязанность для перевозчиков исключат из ведомственных приказов. Ведомство объясняет такое решение жалобами граждан, «социально-политической ситуацией в стране» и повышенной «информационной нагрузкой на пассажиров, пишет «Коммерсант».