ВС РФ атаковали базы украинских морских беспилотников

Минобороны России заявило об очередном ударе по местам производства и хранения беспилотных дронов-камикадзе на Украине. Такие удары стали более частыми со дня атаки морскими беспилотниками Крымского моста. Украинская сторона обвинила Россию в атаке гражданских объектов в Одессе.

Минобороны РФ отчиталось об ударе по местам производства и хранения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины в ночь на 14 августа. По данным ведомства, они могли применяться ВСУ для «террористических атак».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — отчитался Конашенков.

По какому именно региону Украины был нанесен удар, не уточняется.

В свою очередь, украинские власти сообщили о массированном обстреле Одессы. По данным местных властей, по городу ударили 15 дронов-камикадзе и восемь крылатых ракет «Калибр». Все они, как утверждает украинская сторона, были сбиты средствами ПВО, но обломки повредили гражданские строения, трое местных жителей получили ранения.

Ответ на подрыв моста

Под «удары возмездия» Вооруженных сил РФ южные регионы Украины стали чаще попадать с 17 июля, когда была совершена атака на Крымский мост. Украина обвиняет Россию в разрушении портовой и гражданской инфраструктуры, Россия же утверждает, что удары наносятся по местам производства катеров-камикадзе.

Морские дроны применяются Украиной все чаще.

В ночь на 5 августа на подходе к Керченскому проливу был атакован танкер «Сиг». Судно получило пробоину в районе машинного отделения с правого борта, осталось на плаву, никто не пострадал.

В ночь на 4 августа два морских дрона атаковали военно-морскую базу в Новороссийске. Повреждения получил большой десантный корабль «Оленегорский горняк». В соцсетях распространилось фото и видео, на которых запечатлен идущий на буксире и накренившийся военный корабль. Минобороны РФ отчиталось об успешном отражении атаки. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что на атаку «моментально среагировали и помогли избежать последствий» корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

Украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что обе атаки были спецоперациями Службы безопасности Украины.

После атаки на Новороссийск Украина объявила акватории шести российских портов в Черном море — Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи и Тамани — зоной военной угрозы. По всей видимости, это стало ответом на заявление Минобороны РФ о том, что из-за выхода РФ из зерновой сделки с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.

Атака на Крымский мост

Украина использовала плавучие дроны-камикадзе и ранее, во время удара по Крымскому мосту 17 июля этого года. Тогда применялись два надводных беспилотника. Повреждения получили два пролёта моста, при этом железнодорожное полотно не пострадало.

В эфире украинского ТВ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал причастность спецслужбы к взрывам на Крымском мосту.

Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом Путиным высказал предположение, что двустороннее движение по одной стороне моста будет запущено 15 сентября 2023 года, по второй стороне — в ноябре 2023 года. По его оценке, ремонт моста обойдется в 1—1,3 млрд рублей.

Еще одна атака с применением катеров-камикадзе, как предполагается, была 29 октября 2022 года. В тот день по порту Севастополя вместе с семью надводными беспилотниками ударили также девять БПЛА. В Минобороны отчитались о том, что семь из 16 дронов были сбиты. В результате атаки «незначительное повреждение» получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южной.