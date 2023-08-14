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На Украине бывший генерал СБУ получил длительный срок за работу на Россию

Экс-генерал СБУ Шайтанов приговорен к 12 годам за шпионаж в пользу России

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Валерий Шайтанов

Валерий Шайтанов

СБУ
На Украине суд приговорил бывшего генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова к 12 годам тюрьмы. Он признан виновным в госизмене и покушении на теракт. Установлено, что Шайтанов планировал убийство командира одного из добровольческих батальонов.

Бывшего генерала Службы безопасности Украины (СБУ) Валерия Шайтанова приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену и покушение на террористический акт, сообщил офис генпрокурора Украины.

«Суд признал виновным бывшего первого заместителя руководителя Центра специальных операций «А» СБУ в государственной измене, оконченном покушении на совершение террористического акта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Помимо тюремного срока, Шайтанова приговорили к конфискации имущества.

По версии следствия, с которой согласился суд, генерал собирал и передавал секретную информацию российской стороне, в том числе о действиях СБУ в Донбассе, а также искал среди бывших сотрудников службы исполнителей терактов.

В офисе генпрокурора Украины считают, что целью Шайтанова было убийство неназванного командира добровольческого чеченского батальона им. Джохара Дудаева, который участвовал в боевых действиях с украинской стороны (готовящееся убийство было предотвращено).

По всей видимости, это Адам Осмаев. В России он известен тем, что его обвиняли в попытке покушения на президента Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова, а также попытке организовать теракт в Москве. В октябре 2017 года автомобиль, в котором находился Осмаев и его жена Амина Окуева, был обстрелян под Киевом. Осмаев тогда получил ранения, а его супруга погибла.

«Важнейшее разоблачение»

Сотрудники контрразведки СБУ задержали Валерия Шайтанова 14 апреля 2020 года.

«Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию, — говорил тогда глава СБ Украины Иван Баканов. — Это — важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю независимости».

Тогда в СБУ утверждали, что Шайтанов «находился на агентурной связи под псевдоним Бобыль с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым». По версии украинского следствия, за организацию терактов представитель ФСБ обещал заплатить Шайтанову 200 тысяч долларов и обеспечить российский паспорт.

Путчисты, изменники и российские шпионы

В августе 2023 года суд на Украине приговорил четырех человек к срокам от пяти до 10 лет лишения свободы по обвинению в подготовке государственного переворота в стране. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. СБУ называет осужденных сообщниками бывшего депутата Верховной рады и лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Их признали виновными в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя.

В начале июля СБУ передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы управления ведомства в Крыму Олега Кулинича по обвинению в государственной измене и «других преступлениях», совершенных в пользу России. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram-канале. Кулиничу предъявлено обвинение по пяти статьям УК Украины. В частности, он обвиняется в госизмене, создании и руководстве преступным сообществом, самовольном оставлении воинский части, похищении оружия, завладении им путем своего служебного положения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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