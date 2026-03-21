Россия увеличила импорт водки из стран ЕС в 2025 году

РИА Новости: импорт водки из стран ЕС в Россию вырос на 17% за год
Варвара Гертье/РИА «Новости»

Россия по итогам 2025 года нарастила импорт водки на 17%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade, Евростата и национальных статистических служб.

Согласно расчетам, общий объем поставок составил $19,6 млн, что на 17,2% больше, чем годом ранее.

Крупнейшими поставщиками стали Латвия с объемом $11,8 млн, Казахстан — $4,2 млн и Литва — $888,8 тыс. В пятерку также вошли Армения и Дания с показателями $575,9 тыс. и $496,3 тыс.

В десятку крупнейших экспортеров попали Грузия, Германия, Испания, Таиланд и Португалия. Кроме того, поставки осуществляли и другие страны ЕС, включая Польшу, Финляндию, Нидерланды, Болгарию, Францию и Италию.

Отмечается, что сразу пять стран Евросоюза возобновили экспорт водки в Россию. Речь идет о Дании и Чехии, которые не поставляли продукцию четыре года, Австрии, сделавшей перерыв на три года, а также Болгарии и Эстонии, приостановивших экспорт на год.

Сильнее всего объемы поставок выросли из Казахстана, увеличившись в 26 раз. Также заметный рост показали Польша, Португалия, Латвия, Финляндия и Германия.

При этом из ряда стран импорт, напротив, сократился. Поставки из Бельгии снизились почти до нуля, из Италии и Испании — в 18 раз, из Греции — в 3 раза, а из Литвы — более чем вдвое. Из Словакии и Венгрии поставок в 2025 году не было вовсе.

Ранее в падении спроса россиян на алкоголь заметили тревожный сигнал.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!