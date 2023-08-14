«Со штыками наперевес и с пеной у рта»: кто виноват в провале контрнаступления ВСУ

Вина за провал летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины лежит на военном руководстве Североатлантического альянса, говорится в материале украинского издания УНИАН. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, кто на самом деле виноват в военных неудачах ВСУ.

УНИАН пишет, что штабы ВСУ в ходе наступательной операции стали действовать по-своему, игнорируя советников-теоретиков с Запада, которые мало понимают о происходящем в зоне конфликта. В свою очередь, представители НАТО в качестве оправданий заявляют, что украинская армия не способна вести эффективные боевые действия. Украинское издание отмечает, что в доктринах альянса учитывается ведение боя с доминированием в воздухе, однако российская сторона обладает более эффективной авиацией.

Однако сразу скажем — неудача наступательной операции ВСУ отнюдь не связана с какими-либо тактическими или доктринальными изъянами в руководящих документах Североатлантического альянса. Опять-таки – никакого западного или восточного военного искусства не существует. Оно по своей сути интернационально, и если есть различия, то они заключаются отнюдь не в формах и способах применения вооруженных сил, а сугубо в технологиях решения тех или иных оперативных задач.

Как ранее писала «Газета.Ru», украинские военные нарушили практически все классические условия нанесения контрудара.

Наносить их выгодно, когда противник (то есть ВС РФ в данном случае) в результате упорной обороны и контратак по нему уже понес значительные потери и дезорганизован; его боевые порядки расстроены; ближайшие резервы израсходованы, задержаны или скованы. Как известно, преждевременное нанесение контрудара, когда противник еще не ослаблен (а части и соединения ВС РФ на данном этапе совсем не ослаблены), не может привести к решительному результату.

Важные условие проведения успешного контрудара («контрнаступа» в украинской трактовке) — скрытность его подготовки (а в Киеве информация о предстоящем контрударе звучала из каждого утюга), внезапность нанесения (никакой внезапности не было), надежное огневое поражение противника (и это не было проведено в полном объеме), а также осуществление мер по защите выдвигающихся и развертывающихся войск от ударов авиации противника (как раз эти удары по ВСУ сейчас осуществляются с завидной регулярностью). А самое главное условие — захват превосходства в воздухе (хотя бы на время и хотя бы в полосе нанесения контрудара) и все-таки желательно иметь общее огневое превосходство над противником.

Словом, в ходе своего «контрнаступа» Вооруженные силы Украины решительно все сделали вопреки азбуке оперативного искусства. Но виновато в этом оказалось НАТО.

Как это делает НАТО

Рассмотрим, как действовало в аналогичных ситуациях НАТО (или Многонациональные силы во главе с ВС США). В частности, перед операцией «Буря в пустыне» в 1991 году вооруженные силы Ирака представляли собой более чем значительную силу. В их составе было более 40 дивизий (около 700 тыс. чел.), до 4 тыс. танков, свыше 8 тыс. орудий и минометов, 711 самолетов, 489 вертолетов. Кроме того, армия Саддама Хусейна создала весьма развитую в инженерном отношении оборону.

Сухопутные войска Многонациональных сил насчитывали 16 дивизий (до 800 тыс. чел., из них ВС США – 500 тыс. чел.), более 4 тыс. танков, свыше 3,7 тыс. орудий и минометов. Армейская авиация имела около 2 тыс. боевых вертолетов.

Но даже с этими весьма и весьма немалыми силами в МНС никто и не подумал (как это сделали украинцы в начале июня этого года) бросаться на минные поля и развитую систему траншей Саддама Хусейна с шашками наголо.

Для начала было решено разбомбить противника в ноль. С 17 по 19 января 1991 года авиацией Многонациональных сил был нанесен ряд массированных авиационных ударов. В ходе воздушной наступательной операции было выполнено около 4,7 тыс. боевых вылетов (свыше 80 — стратегической авиацией, более 4 тыс. — тактической авиацией и около 600 — палубной авиацией). Было завоевано господство в воздухе. Однако командование МНС сочло достигнутые результаты явно недостаточными и перешло к осуществлению воздушной кампании.

В период с 20 января по 23 февраля многонациональные силы осуществляли порядка 700-800 самолетовылетов в сутки. Основными объектами ударов являлись войска первого и второго эшелонов армии Саддама Хусейна, коммуникации, пусковые установки оперативно-тактических ракет, позиции артиллерии, резервы, склады боеприпасов и материально-технических средств, военные и военно-промышленные объекты, пункты управления систем государственного и военного управления.

За 39 суток воздушной кампании авиация коалиции совершила до 110 тыс. самолетовылетов (84% приходилось на долю США), сбросив 88,5 тыс. тонн боеприпасов (75% – американских), в том числе 6,5 тыс. тонн высокоточных (американских – 90%).

Без всякого преувеличения, ВС Ирака в этот период подверглись таким мощным ракетно-авиационным ударам, что практически полностью утратили волю к какому-либо организованному сопротивлению и оказались полностью деморализованными. И вот только после этого в дело вступили группировки сухопутных войск МНС. С их участием боевые действия продолжались всего четыре дня.

Есть смысл напомнить и об операции «Союзническая сила», осуществленной Североатлантическим альянсом против Югославии в 1999 году. С 24 марта по 10 июня (78 суток) Объединенными военно-воздушными силами НАТО было совершено около 38 тыс. боевых вылетов, в ходе которых поражено более 900 целей на территории Сербии и Черногории, сброшено более 21 тыс. тонн взрывчатых веществ. Югославию просто разгромили с воздуха. Группировки сухопутных войск Североатлантического альянса в боевых действиях участия не принимали.

Бомбардировки прекратились 9 июня 1999 года только после того, как представителями армии Союзной республики Югославия (СРЮ) и НАТО в македонском городе Куманово был подписан договор о выводе с территории Косово войск и полиции Союзной Югославии и о размещении на территории края международных вооруженных сил.

В ходе операции международных сил против Ливии под кодовым названием «Одиссей. Рассвет» (19-31 марта 2011 года) и последующих боевых действий (до 31 октября 2011 года включительно) авиация коалиционных сил выполнила 26 тыс. 156 боевых вылетов, в том числе 9 тыс. 634 на нанесение ударов по наземным целям. Согласно официальным данным НАТО, ударами авиации было уничтожено 5,9 тыс. наземных и надводных целей, включая 600 единиц бронетехники, артиллерийских и ракетных установок. Вооруженные силы Муамара Каддафи были полностью разгромлены. Сухопутные войска альянса участия в операции не принимали.

Так что ничему плохому в плане военного искусства представители Североатлантического альянса Украину научить по определению не могли.

И причины провала «контрнаступа» далеко не в изъянах тактики и оперативного искусства НАТО. Со штыками наперевес и с пеной у рта на неподавленную оборону противника в НАТО никто и никогда не кидался.

При любых раскладах в альянсе стремились разбомбить с воздуха противника в ноль, чтобы по максимуму избежать потерь в живой силе и технике. И это практически всегда удавалось НАТО на протяжении последних нескольких десятилетий. Правда, противники всегда были либо страны третьего мира, либо неспособные дать адекватный отпор. С равными по боевым и оперативным возможностям неприятелями в войнах с применением только конвенционального оружия Североатлантический альянс так ни разу и не встречался.

«Парализующая осторожность»

Между тем свою точку зрения по данному вопросу обозначил и экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в материале, опубликованном в американской деловой газете The Wall Street Journal.

По мнению Джона Болтона, причина неудач ВСУ в рамках начавшегося 4 июня контрнаступления кроется в том числе в «медленных, нерешительных и нестратегических поставках Киеву западной военной техники».

«Споры о поставках тех или иных вооружений», страх эскалации — все это имеет место быть», — пишет экс-советник президента США по национальной безопасности.

Также Джон Болтон указал на «парализующую осторожность» лидеров западных стран, когда речь идет о помощи ВСУ. Нынешняя стратегия американской администрации «направлена лишь на то, чтобы отсрочить победу России», резюмировал автор статьи.

«Украинское наступление заглохло. И в этом следует винить Байдена», — добавил Джон Болтон.

Так что тактика тут, похоже, совсем ни при чем.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).