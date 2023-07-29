Военная операция на Украине. День 521-й

9:01

«Страна.ua»:

В Днепре около 3:00 были завершены поисково-спасательные работы после ракетного удара. Сообщается о девяти пострадавших, из них двое детей, погибших нет, сообщает украинское СМИ.

Всего повреждено шесть зданий, три административных сооружения (включая здание СБУ) и семь автомобилей.