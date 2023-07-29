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Политика

Военная операция на Украине. День 521-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 521-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Украинские военные использовали снаряды из Северной Кореи, при этом остались ими недовольны, сообщают британские СМИ. Внедрять западную авиационную технику в ВВС Украина будет годами, полагают эксперты Economist. В Запорожской области на украинской стороне произошли взрывы. ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 200 снарядов. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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9:24

❗️Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска ударом по зданию СБУ в Днепре уничтожили десятки человек — военнослужащих ВСУ.

Второй ракетный удар разрушил строение, расположенное рядом со зданием СБУ. Как утверждает Рогов, в этом здании располагался украинский Центр принятия решений (ЦПР), включая подразделения разведки, координации. Помимо украинских военнослужащих там находились иностранные советники СБУ, заявляет российский общественник.

Про пострадавших среди мирного населения Рогов не упоминает.

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Кадр из видео/РИА «Новости»
9:21

ВСУ обстреляли Белгородскую область за сутки 42 раза, пострадавших и разрушений нет, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

9:16

Видео уничтожения подразделения ВСУ под Белогоровкой

9:01

«Страна.ua»:

В Днепре около 3:00 были завершены поисково-спасательные работы после ракетного удара. Сообщается о девяти пострадавших, из них двое детей, погибших нет, сообщает украинское СМИ.

Всего повреждено шесть зданий, три административных сооружения (включая здание СБУ) и семь автомобилей.

8:47

МВД Германии насчитало более 60 экстремистов, которые уехали воевать за обе стороны на Украину, сообщает Welt am Sonntag.

Это люди, «имеющие связь с экстремизмом или политически мотивированной преступностью».

8:43

В Днепре горит здание СБУ.

8:40

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»: «разведка уничтожает ВСУ целыми подразделениями под Донецком»

8:30

Артиллерия группировки войск «Днепр» плотным огнем накрыла группы украинских диверсантов в районе поселка Садового в Херсонской области, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

8:27

The Economist (по ТАСС): Интеграция западной авиатехники в состав ВСУ и обеспечение ее эффективности может занять годы и не гарантирует успеха украинского наступления.

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F-16

Jana Rodenbusch/Reuters
8:10

⚡️Взрывы произошли в подконтрольной Украине части Запорожской области, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

8:03

Британская газета Financial Times: ВСУ применяют произведенные в КНДР ракеты для реактивных систем залпового огня «Град».

Ракеты для «Града» из КНДР использовали под Бахмутом. Они были изготовлены в 1980-1990-х годах, находились плохом состоянии, и опасны для использования.

Издание считает, что эти боеприпасы — трофейные и не поставлялись напрямую Пхеньяном, который поддерживает РФ. Украинские военнослужащие заявили журналистам, что снаряды были получены от «дружественной страны».

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Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» на огневой позиции на Херсонском направлении, июль 2023 года

Дмитрий Макеев/РИА Новости
8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем вести онлайн-трансляцию СВО и других событий в мире.

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