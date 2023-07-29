ВСУ пустили в ход ракеты производства КНДР

Корреспондент Financial Times (FT) обнаружил, что украинские солдаты используют боеприпасы для «Градов», произведенные в Северной Корее. Этот факт он зафиксировал под Бахмутом, чуть раньше подобный факт был подмечен на юге Запорожской области. Солдаты утверждают, что ракеты якобы были переданы им «дружественной страной», которая перехватила судно с грузом боеприпасов производства КНДР.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют ракеты для реактивных систем залпового огня «Град», произведенные в Северной Корее. Свидетелем их применения стал корреспондент издания FT Кристофер Миллер.

Снаряды из КНДР журналисту продемонстрировали военные, несущие службу недалеко от Бахмута. Также издание сообщает, что такие же боеприпасы были замечены ранее на юге Запорожской области.

По словам украинских артиллеристов, боеприпасы КНДР были изготовлены в 1980-1990-х годах и отличаются очень низкой надежностью. В ходе разговора с корреспондентом FT командир расчета по имени Руслан даже посоветовал не подходить к ракетной установке, потому что боеприпасы из КНДР «иногда делают сумасшедшие вещи». Несмотря на это, украинские военные ценят и такие боеприпасы.

«Нам нужна каждая ракета, которую мы можем достать», — сказал Руслан.

Украинские военные рассказали FT, что судно с боеприпасами производства КНДР было перехвачено «дружественной страной». Груз передали ВСУ.

«Они [украинские солдаты] отказались предоставить дополнительные подробности», — пишет Кристофер Миллер.

Представитель украинского Минобороны в разговоре с FT предположил, что северокорейские ракеты могли быть перехвачены у российских войск.

«Мы захватываем их танки, мы захватываем их технику, и очень возможно, что это [использование боеприпасов КНДР] также является результатом успешного проведения украинской армией военной операции», — предположил советник министра обороны Украины Юрий Сак.

КНДР — на стороне России

FT считает маловероятным, что Северная Корея поставляет Украине боеприпасы напрямую. Эта страна является одним из немногих союзников России в конфликте с Украиной. В конце июля в КНДР побывала делегация страны во главе с главой Министерства обороны РФ Сергеем Шойгу. Министр встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, посетил «Выставку вооружений — 2023» и военный парад, посвященный 70-летней годовщине окончания Корейской войны.

Зарубежные аналитики полагают, что основной целью визита были переговоры о поставках северокорейского вооружения и военной техники в Россию. Впрочем, представители властей РФ неоднократно заявляли, что оборонно-промышленный комплекс России справляется со своими задачами.

«Мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышают суммарный заказ прошлого года», — заявил недавно глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его оценке, почти все предприятия ОПК в настоящее время выдерживают «беспрецедентные по срокам и объемам» планы-графики.

Начался отсчет жертв кассетных боеприпасов

Ранее сообщалось о том, что ВСУ начали использование кассетных боеприпасов, которые получили от США.

Уже известно о первых жертвах обстрелов: 28 июля от разрыва кассетных боеприпасов погибла женщина в населенном пункте Токмак Запорожской области, 22 июля — 34-летний военкор РИА Новости Ростислав Журавлев в Васильевке в Запорожской области.

Представители Пентагона подтверждали СМИ поставки боеприпасов, считающихся особо опасными для мирного населения и подпадающих под запрет соответствующей конвенции.

«Наши кассетные боеприпасы уже там», — говорил директор по операциям объединенного штаба генерал Дуглас Симс.

Решение о поставках кассетных боеприпасов было принято при выделении очередного пакета помощи Украине 7 июля. В интервью телеканалу CNN президент США Джо Байден заявил, что решение было принято, поскольку у Украины заканчивались обычные снаряды.

«Поэтому я принял рекомендацию министерства обороны передать — не в качестве постоянной меры, но на переходный период — такие снаряды, пока мы не произведем большее боеприпасов калибра 155 мм», — сказал американский лидер, добавив, что «это было непростое решение».

РФ оставляет право на ответ

В ответ на это российский президент Владимир Путин заявил о праве зеркального ответа:

«В России достаточный запас кассетных боеприпасов, различного рода. До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали», - сказал Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».

Президент добавил: «Но, конечно, если они будут применяться против нас, — мы оставляем за собой право на зеркальные действия».

По словам главы государства, украинские военные тратят за сутки боевых действий до 5-6 тыс. снарядов 155-миллиметрового калибра, а в США производится около 15 тыс. снарядов в месяц.

«У них не хватает, и в Европе уже не хватает. Но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов», — заявил Путин.

По мнению Путина, поставку кассетных боеприпасов Украине и их использование следует считать преступлением.

«Оценку этим боеприпасам дaла сама администрация СШA устaми своих сотрудников некоторое время назад, когда испoльзование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией СШA преступлением», — отметил Путин.