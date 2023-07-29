«Быстрее, чем что-либо в Черном море». CNN показал, какими дронами атаковали Крымский мост

Команда телеканала CNN побывала на секретной украинской военно-морской базе и показала надводный беспилотник ВСУ. Дроны этого типа, как утверждается, 17 июля атаковали Крымский мост. Как сообщил в репортаже оператор катера с позывным «Акула», такие беспилотники участвовали в атаке в бухте Севастополя ночью 29 октября 2022 года. О «беспилотном флоте» Украины известно мало: по данным краудфандинговой платформы, на его формирование нужно около $27 млн.

Телеканал CNN опубликовал кадры морского беспилотника. Как утверждается, именно такие дроны атаковали Крымский мост 17 июля. Команда телеканала побывала на «секретной военно-морской базе Украины», откуда запускаются беспилотные катеры. Ее название не сообщается. В видео говорится, что дрон несет 300 кг взрывчатки и может поразить цель на расстоянии 800 км.

«Украина отправляет морские беспилотники охотиться, бороздить волны, немедленно открывать огонь, если будут замечены российские корабли. Иногда русским везет, и они замечают эти дроны. Но иногда дроны прорываются сквозь град из пуль и достигают своих целей. <…> Ошеломляющая атака, которая на прошлой неделе была проведена на Крымском мосту, показывает хаос, который дроны могут устроить. Жизненно важный путь снабжения с Крымом был поврежден двумя такими беспилотниками», — говорится в репортаже.

Телеканал пообщался с оператором беспилотника с позывным «Акула». Он отметил, что этими дронами легко управлять, и «они сильно ограничивают движения российского флота».

Отмечается также, что морские беспилотники не только используются в качестве ударных средств, но и ведут разведку. Кроме того, утверждается, что они полностью разработаны украинскими специалистами.

CNN поинтересовался у одного из разработчиков, «насколько эффективна российская оборона против этого дрона».

«Неэффективна. Оборудование, которое у них есть на кораблях, создано для атаки других кораблей. Они не могут разрушить этот маленький дрон. Эти дроны быстрее, чем что-либо в Черном море»,

— ответил разработчик, пожелавший остаться анонимным.

Что известно о «беспилотном флоте» Украины

До сегодняшнего дня о морских беспилотниках, которые использует Украина, было мало что известно. Средства на создание «беспилотного флота» до сих пор собираются на краудфандинговой платформе. Там говорится, что украинским военным необходимо 100 таких аппаратов, при этом стоимость одного такого дрона составляет 10 млн гривен. Общая сумма на формирование «флота», таким образом, составляет около $27 млн.

На платформе сообщаются технические характеристики аппарата:

— Длина — 5,5 м.

— Масса — до 1000 кг.

— Радиус действия — до 400 км.

— Дальность хода — до 800 км.

— Автономность — до 60 часов.

— Боевая нагрузка — до 200 к.

— Максимальная скорость — 80 км / ч.

— Криптозащита — шифрование 256 бит.

Отмечается также, что связь дронов обеспечивается через терминалы Starlink.

Объявленный в розыск МВД РФ командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа ранее сообщал, что «такие морские беспилотники уже доказали свою эффективность и могут существенно изменить ситуацию в Черном море. Они могут участвовать в дальней морской разведке и наблюдении за побережьем, сопровождении и поддержке традиционного флота, конвоировании торговых судов, в корректировке артиллерийского огня, защите наших баз и противодействии десантным операциям».

Атаки морских беспилотников

В ночь на 17 июля крымские власти сообщили о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры Крымского моста. Находящиеся на мосту люди слышали взрыв. Была повреждена одна из секций моста. Позднее Национальный антитеррористический комитет назвал случившееся терактом. По данным НАК, украинские надводные беспилотники атаковали мост в 3:05 мск.

«РБК Украина» со ссылкой на источники в СБУ писало, что мост атаковали морские дроны, и называл это совместной операцией СБУ и ВМС Украины. В самом СБУ не подтвердили причастность к атаке.

В ночь на 29 октября украинские беспилотники атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя. В атаке участвовали как летательные, так и морские беспилотные аппараты. В течение нескольких часов атака бала отбита, никто не пострадал. По данным Минобороны РФ, в атаке использовались девять БПЛА и семь морских дронов, для их уничтожения применялось корабельное оружие и морская авиация. В ведомстве отметили, что незначительные повреждения получил морской тральщик «Иван Голубец».

После инцидента Минобороны РФ заявило о приостановке участия РФ в зерновой сделке, поскольку Украина использовала гуманитарный коридор в военных целях. Позднее участие в сделке было возобновлено.

Рано утром 24 мая три украинских морских беспилотника атаковали «Иван Хурс» в 140 км от пролива Босфор, сообщило Минобороны России. Отмечалось, что «все катера противника уничтожены».

Однако позднее украинская сторона опубликовала видео, на котором, предположительно, один из беспилотных катеров, который вел съемку с бортовой камеры, все-таки достигает цели. Возможно, он не сдетонировал при контакте с кораблем.

26 мая корабль вернулся в бухту Севастополя. Видимых повреждений он не имел.

«Иван Хурс» в территориальных водах Турции выполнял задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Такая задача была поставлена после диверсии на «Северных потоках» в сентябре 2022 года и попытки атаки «Южного потока», которую пресекла ФСБ.