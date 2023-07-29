В Херсонской области заявили об атаке ВСУ железной дороги в Крым

В ночь на 29 июля ВСУ выпустили 12 ракет британского производства Storm Shadow по железной дороге между Херсонской областью и Крымом, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, все ракеты сбила система ПВО, пострадавших нет, а повреждения инфраструктуры минимальны. Сальдо утверждает, что обстрел был попыткой сорвать открытие железной дороги между регионами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в ночь на 29 июля ВСУ атаковали железную дорогу, связывающую регион с Крымом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные выпустили 12 ракет британского производства Storm Shadow. «Все ракеты сбиты нашей ПВО», — рассказал Сальдо.

Он сообщил, что упавшие обломки не нанесли серьезных разрушений наземной инфраструктуре — «в одном месте упавшие обломки <...> незначительно повредили будку обходчика и контактную линию. К тому времени, как я пишу эти слова, повреждения уже устранены ремонтной бригадой».

По его словам, на следующий день планировалось открытие железнодорожного сообщения по маршруту Геническ — Джанкой. Сальдо утверждает, что ВСУ «специально устроили провокацию».

«Такое впечатление, что ими движет не рациональный, пусть и циничный, расчет, а какая-то нечеловеческая злоба», — прокомментировал ситуацию губернатор.

Минобороны в сводке на 29 июля сообщало только о семи сбитых ракетах Storm Shadow; район, где это произошло, ведомство не назвало.

Предыдущая атака

22 июня украинские военные нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Херсонскую область и Крым. Повреждено дорожное покрытие, никто не пострадал. Удар был нанесен британской ракетой Storm Shadow, позже это подтвердили в Генштабе ВСУ.

На мосту повреждено дорожное полотно, движение через Чонгарский мост на какое-то время было приостановлено. В украинской разведке после удара по мосту заявили, что продолжат атаки.

Чонгарским называют железнодорожный двухпутный мост через залив Сиваш на перегоне Новоалексеевское – Джанкой, а также автомобильный мост на трассе Е-105. По нему идут основные поставки российским военным в Запорожской области.

По словам замглавы Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, повреждение моста — результат эффективности крылатых ракет, поскольку повреждения усложнили снабжение российской армии боеприпасами и материально-техническими средствами.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя обстрел, заявил, что Украина сама выбирает цели для ударов и проводит эти операции.

О поставках Storm Shadow в ВСУ со складов армии Великобритании стало известно в мае 2023 года. Тогда Британия стала первой страной, которая начала поставку дальнобойных ракет Украине. Дальность действия Storm Shadow — более 250 км.

Спустя несколько дней Сальдо заявил, что после атаки на Чонгарский мост была усилена противоракетная защита на границе регионов. «Принимаем меры, чтобы не дать возможности в дальнейшем наносить урон гражданской инфраструктуре», — добавил он.

24 июля в Минобороны РФ сообщили, что в ответ на удар по мосту российские силы уничтожили в районе Староконстантинови Хмельницкой области склад с ракетами Storm Shadow.

Геническ — Джанкой

Поскольку единственной транспортной артерией между регионами пока остаются автомобильные дороги, и автобусное сообщение перегружено, власти регионов приняли решение о запуске электрички. Изначально она должна была начать курсировать к марту 2023 года, однако сроки сдвинулись из-за риска обстрелов и готовящегося наступления ВСУ. Электричку должны запустить до конца июля.

В планах также продление железнодорожного сообщения до Симферополя и запуск электрички сообщением Вадим — Каланчак — Мирное — Армянск — Симферополь.